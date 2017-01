Así quedó Aramís Fuster tras su paso por ‘Cámbiame’

Tras la decepción de no tener a la vidente dentro de la casa de la casa de Gran Hermano VIP, el viernes pudimos ver Aramís Fuster estrenando la nueva sección para famosos del programa Cámbiame.

Nada más aparecer por la pasarela, la vidente declaró que necesitaba un cambio tras su reciente fracaso sentimental y porque quiere dedicarse a la política, una confesión que dejó asombrados a las estilistas Cristina Rodríguez y Natalia Ferviú. Pelayo Díaz fue el primero en rechazar el cambio, a lo que la vidente contestó que tuviera mucho cuidado con ella: "Te echo un mal de ojo que te dejo impotente".

La médium finalmente se decantaba por Cristina Rodríguez y comenzaba el proceso de cambio habitual. Finalmente, la vidente aparecía en la pasarela caracterizada como la doble de Concha Velasco: "Me parezco muchísimo a ella. Esto no es Cámbiame, es Lourdes", comentó satisfecha tras verse en el espejo del programa. Tras el cambio, comentó emocionada: "Echo de menos no tener familia para compartir este momento tan feliz en mi vida. Pero me quede lo que me quede, os voy a llevar siempre en mi corazón y en mis oraciones"