La última gala de Gran Hermano Vip, una de las más amenas de las que llevamos de edición, gracias en parte a la incorporación de la polémica Aída Nízar, ponía en el disparadero de salida a los nominados de la semana Alonso Caparrós, Alejandro Abad, Irma Soriano y Alyson Eckmann. Como era de esperar, el productor musical y la americana eran los primeros salvados de la noche, dejando a los dos veteranos presentadores, o "los puretas" como prefiere decir Alonso, enfrentados en la sala de expulsión.

Caparrós, hastiado del concurso desde hace días, pedía a la audiencia que dejara a Irma en la casa. Pero no pudo eludir su obligación de explicar a la presentadora las duras palabras que le dedicó días antes: "Es imposible comprender que a una persona le caigan bien 13 personas porque si es así en vez de Irma Soriano la llamo Dalai Irma. Lo que quiere todo el rato es complacer a todo el mundo. Me hace estar convencido de que todo lo que vemos de ella es una pose", aseveró. Irma no quiso entrar en polémicas, haciendo gala una vez más de ‘bienquedismo’ que reina en la casa y perdonó sus críticas: "Preferí no preguntarte lo que habías dicho para tener que pedirme perdón por mi familia. Preferí no saberlo. Pero está todo olvidado. Al final nos vamos a entender".

Finalmente, los espectadores castigaban la desgana de Caparrós convirtiéndolo en el tercer expulsado de la edición, para regocijo de la mayoría de los concursantes, que por fin podrán pernoctar sin tener que soportar los pavorosos ronquidos del expulsado. Tan sólo Aída lloraba su salida, a pesar de haberle retirado su amistad horas antes por su ‘fuerte respiración durante la noche’.

En plató, Alonso asumió sus debilidades y confirmó lo que Irma le dijo antes de su expulsión: que no ha sabido disfrutar del concurso. "Ha sido muy difícil, no imaginaba que lo sería tanto. No es lo que quiero hacer en televisión. Ni las circunstancias, ni mi manera de ser coincide con el concurso, yo soy más bien solitario. Me cuesta decir las cosas claramente. No he encontrado puntos en común ni afinidades con el resto de concursantes. Hubiese pagado caro estar más tiempo ahí dentro".

Aída, contra todos

Por su parte, la polémica Aída Nizar no ha perdido el tiempo y ya ha discutido con media casa. Uno de los momentos más tensos de la edición lo protagonizó junto a Elettra Lamborguini, en la que una absurda discusión sobre belleza, a punto estuvo de acabar en catástrofe. Con acusaciones de "agresión" incluida.

También tuvo sus tiranteces con Alyson, que durante la prueba semanal preguntaba bromeando a Aída: "¿Tú has hecho porno alguna vez?", a lo que la vallisoletana contestó que "eso le pegaba más ella". La americana no se calló y le respondió: "Sí, lo he hecho un par de veces, con tu madre", desencadenando un enfrentamiento que Kiko Matamoros tuvo que sofocar. "Por ahí jamás, hay terrenos sagrados y yo no me he metido con las familias de nadie. Mi madre y Dios están en la misma parte", advirtió indignada Aída. "Tú utilizas mucho a tu madre para dar juego", dijo Matamoros, para terminar la disputa.

Además, gracias a la nueva concursante, hemos podido empezar a ver la verdadera cara de Aless Gibaja, que podría disputar el puesto de villano de la edición a la mismísima Aída, comportándose como un auténtico titiritero capaz de manipular a su antojo a su ejército de fieles. El influencer, cual lobo con piel de cordero, sabe utilizar su particular forma de ser para adaptarse a las situaciones según le convenga. Y viéndose incapaz de luchar contra el huracán Aída, ahora ha decidido acercarse a ella.

Nuevos nominados

Tras una dura yincana por equipos, capitaneada por el sargento Kiko Matamoros, el equipo rojo, compuesto por Ivonne, Elettra, Emma, Alejandro, Marco y Sergio ganó y les proporcionó el privilegio de ser los únicos que podían nominar. Con ello, Kiko Matamoros ponía fin a su estancia en Guadalix.

Finalmente los nominados de la semana fueron: Daniela, Aída, Alejandro e Irma.