Aunque le está costando arrancar, la edición de Gran Hermano Vip ha empezado a despertar, y se han iniciado los primeros acercamientos entre los concursantes. Hasta ahora, solo Daniela Blume y Elettra Lamborghini había protagonizado alguna escena subida de tono, que siempre quedaba en nada. Sin embargo, esta semana, durante una fiesta organizada en la casa de Guadalix, el ambiente empezó a caldearse y lo que comenzó como un juego de besos a ciegas en ropa de baño en el jacuzzi, dio lugar a todo tipo de proposiciones de ámbito sexual.

Comenzaron con un juego en el que tenían que besarse entre ellos, pero la protagonista absoluta del jacuzzi fue la sensual Daniela Blume, a la que le encanta jugar con su erotismo, con ellos o con ellas, no le importa. Daniela cerraba lo ojos, y tenía que adivinar cuál de sus compañeros le había besado, confesando que el que más le había gustado había sido Sergio Ayala. La concursante no perdió la oportunidad de intentarlo de nuevo con Elettra, que era la única que no la había besado: "Sólo me faltas tú", le dijo. Algo que la italiana esquivó aunque, para compensarla, se subió en sus piernas y la abrazó, realizando sutiles movimientos sobre ella.

Ivonne, celosa

Los besos entre Daniela y Sergio Ayala despertaron sentimientos en Ivonne Reyes, que terminó confesando a varios de sus compañeros que no se había tomado bien la situación y decidió poner distancia entre ellos. Sin embargo, Sergio Ayala sigue dispuesto a conquistar a la venezolana y afirmó que uno de sus objetivos en la casa es besarla: "¿Que me apetece besarla? Sí. ¿Que voy a hacerlo? Sé que me va a decir que sí. Vamos, sé que ella quiere. Pero quiero contenerme de momento. Surgirá si surge", declaró Ayala.