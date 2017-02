Aunque seguro que nunca habías sido consciente, hay diversos personajes o famosos que están vetados en dos de los programas más famosos de la televisión: Pasapalabra, presentado por Christian Gálvez, y El Hormiguero, de Pablo Motos. Unos vetos que según publica Teleprograma, impiden que hagan promoción de ciertos programas.

En el caso de Pasapalabra, están vetados los colaboradores de Sálvame para no manchar la imagen blanca que quiere transmitir el concurso. Según apunta la publicación, Telecinco tiene establecido que ambos universos nunca se encuentren: "Se considera que el concurso de Christian Gálvez es de los pocos espacios completamente blancos de la cadena y no se quiere mezclar con la imagen que proyecta Sálvame". Sin embargo, sí que hemos podido ver en más de una ocasión a Paz Padilla, quizá por su papel en La que se avecina y obviando que es presentadora de Sálvame. E incluso hemos visto a María Teresa Campos y Terelu Campos, cuando les hicieron un programa especial como homenaje a la veterana presentadora, pero haciendo referencia a Qué tiempo tan feliz.

Por otro lado, aunque parezca que en El Hormiguero no ponen vetos pues han llevado a presentadores de otras cadenas sin poner oposición, hay ciertos espacios de Antena 3 que por orden de la cadena, no pueden promocionar, como las telenovelas. Ningún actor de El secreto de Puente Viejo o Amar es para siempre ha acudido al programa para hablar sobre la serie. De hecho cuando Megan Montaner acudió como invitada cuando estrenó una película con Hugo Silva, no se hizo referencia a la sorprendente muerte de su personaje en la telenovela El secreto de Puente Viejo y que marcó récords históricos de audiencia. Igual ha ocurrido con Amar es para siempre, cuando muchos de sus protagonistas, como Asier Etxeandía, Anabel Alonso, Pepón Nieto o Ana Milán han acudido a presentar sus películas, obras de teatros o libros, pero nunca han hecho referencia a la serie.