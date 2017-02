Aída Nízar ha vuelto a la televisión con más fuerza que nunca. Es uno de esos personajes que nadie soporta, pero que tiene un magnetismo que sobrepasa la pantalla y hace que no te despegues del televisor. Desgraciadamente, este jueves los espectadores de Gran Hermano VIP decidieron que la polémica concursante abandonara el reality, que queda convertido de nuevo en una casa de muertos vivientes.

En plató, Aída ofreció una entrevista de lo más completa en la que, además de hablar de su paso por la casa de Guadalix, charló abiertamente sobre la relación que mantuvo con el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maíllo, quien incluso llegó a pedir su mano, según aseguró.

Aprovechando uno de los momentos de tranquilidad de su entrevista, el presentador Jordi González le preguntó por ese hombre tan importante que había querido casarse con ella y se cuestionó si en realidad se trataba de una estrategia para hacer platós o estaba diciendo la verdad. La concursante fue más clara que nunca: "Fernando Martínez-Maíllo fue uno de los hombres que pidió mi mano a mi madre y no se la dio, no pasa nada por decirlo". Una información que Mª Ángeles, su madre, confirmó, confesando que no aceptó porque su hija no estaba enamorada de él, aunque Aída lo considera una persona muy especial: "Es uno de los mejores hombres que han pasado por mi vida y me alegró mucho de que sea la mano derecha de Mariano Rajoy".

Jordi insitió y preguntó a su madre que si en el algún momento aconsejó a Maíllo para enamorar a su hija: "Él me preguntaba qué tenía que hacer para enamorarla, pero yo en eso no me meto". "¿Comprarle un diamante?", preguntó bromeando el presentador. "Eso ya me los compro yo", dijo la concursante enseñando sus manos. Aída en estado puro.