El espectáculo bochornoso definitivo de 'Gran Hermano VIP'

La gala 7 de Gran Hermano VIP no podía ser aburrida, ni los espectadores lo merecían ni Telecinco se lo podía permitir. Para eso estaba Aída Nizar, que con su particular carácter de sobra conocido, hizo perder los nervios a casi toda la casa y consiguió mejorar la audiencia del programa durante la última semana. El público quería juego y Aída Nízar se lo dio.

Con el único apoyo de su compañero Alejandro Abad, Aída se vio sola contra el mundo, pero ella tuvo para todos. "Juro por Dios que jamás nadie arrancará la sonrisa de mi rostro", dijo dentro de la casa de Guadalix, hasta el jueves por la noche, cuando un 69% de la audiencia decidió expulsarla. Las peleas lamentables y los comentarios desagradables que se han vivido la última semana le sacan los colores a cualquiera, hasta al más ferviente consumidor de realities.

Del escupitajo de Aly Eckman a Aída, Aída llamando "enfermito" a Aless Gibaja -en referencia a su aspecto y comportamiento-, Alejandro Abad disimulando entre toses insultos de "guarra y zorra" dirigidos a Elettra Lamborgini y la italiana pidiéndole que la pegue a modo de provocación. Precisamente, ésta última pelea fue una de las más graves vividas en el programa, donde Irma Soriano tuvo que intervenir pidiéndole explicaciones a Abad: "Que a tu hija nunca le digan eso".

El cruce de acusaciones llegó hasta el plató de Telecinco, donde se encontraban Tonino Lamborgini, el padre de Elettra, y "Madre", como se conoce a la progenitora de Aída Nizar. Si el programa ya quemaba, con sus padres terminó por arder. Las bromas entre Aída y Alejandro asegurando que Elettra "podría estar en la esquina de una carretera" encendieron a su padre, que en italiano dijo que su hija no es ninguna prostituta. Entre gritos y confusión, Madre entendió que el hombre estaba llamando prostituta a Aída y casi llegaron a las manos. Tonino vivió tal momento de tensión, que cuando su mujer trató de calmarle, le propinó un golpe en el brazo, un momento de lo más comentado en Twitter y por el que Jordi tuvo que darle un toque de atención.

Ya en plató descubrimos a una Aída hundida y en un mar de lágrimas, muy alejada de ese persona que no se cansa de gritar a los cuatro vientos "¡adoro mi vida!". "¿Pero por qué no lo han entendido? ¿Qué clase de sociedad es esta que prefiere a los malos? No me merezco estar aquí". Para muchos, la expulsión de Aída resultó incomprensible. ¿Por qué estaba fuera el personaje que estaba poniendo el concurso interesante? Porque si esto ha ocurrido en una semana, ¿a qué extremo se hubiera llegado dentro del programa?

La "medida disciplinaria" de la organización de GH VIP para sus concursantes fue la nominación automática de todos ellos, así que cualquiera podrá salir expulsado el próximo jueves. "Sois personas divertidas, ocurrentes, nos hemos reído mucho, no perdáis ese espíritu, porque yo todavía os quiero", les dijo Jordi González en su despedida.