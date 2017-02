María Teresa Campos ha vuelto a Sálvame. El miércoles la presentadora recuperó su puesto como defensora de la audiencia y anunció que, a partir de la semana que viene, estrenará una nueva sección. Parece que María Teresa ha perdonado a la productora La Fábrica de la Tele, tras atravesar unas duras semanas en las que se negaba a volver debido a su enfado por el enfoque que se había dado a su docu-reality Las Campos.

"¿Por qué no has venido antes?", preguntó irónico Jorge Javier Vázquez mientras entraba la presentadora al plató. Sin querer entrar en polémicas con la productora, aseguró que venía de pasar una "temporada mala". "Ahora ya estoy mucho mejor. Me dio un mareo un día y pensaba que era de las cervicales. Al final me hice pruebas, y no tenía nada que ver. Pero yo me seguía mareando". Finalmente aclaró que la causa de su aflicción era el estrés acumulado de los últimos meses: "La vida me ha puesto así. A veces hay frentes abiertos que tienen que ver con el trabajo, con la vida, con la economía y gracias a un ansiolítico, he mejorado. Y eso que soy anti-fármacos".

La Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico ha analizado su vuelta, donde Federico Jiménez Losantos ha definido a la presentadora como: "Una madraza, a la que le duele todo. María Teresa no tiene piel de elefante, es como la Pantoja, pero al revés. Pantoja no tiene estrés ninguno, pero María Teresa sufre por todos. Hay gente que siente responsabilidad por todo.Cuando haces una apuesta a esa edad, con un hombre muy corrido y empiezan a salir rumores, pues a cualquiera le afecta. Además, es que para ella es una cuestión de orgullo".