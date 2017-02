Agresiones, insultos y cortes de manga en la elección del representante a Eurovisión

Polémica elección del representante de Eurovisión este año, más allá del resultado de las votaciones, la gala de TVE, que según ellos había sido estructura para ser más fluida y evitar los errores del directo,terminó siendo un fracaso en el que el caos fue el mayor protagonista. Desde el principio, hasta el polémico final, la organización brilló por su ausencia. Problemas con el sonido, cámaras que se cruzaban en mitad de las actuaciones o un Jaime Cantizano superado por la situación hicieron de la gala un despropósito.

La noche terminó siendo un eurodrama lleno de gritos, insultos y abucheos incluso hacia el propio presentador. Manel Navarro y su tema Do it for your lover fue el elegido para representar a nuestro país en festival. Los eurofans no estuvieron de acuerdo con el sistema de votaciones, el que la decisión final la tenía el jurado, y el plató se llenó de gritos de "tongo" e insultos hacia ellos y el elegido, que terminó haciendo un corte de mangas al público.

Incluso se habla que detrás de las cámaras, Xavi Martínez, locutor de radio y miembro del jurado sufrió una agresión por parte de asistentes. Todo porque, tras el empate entre los finalistas Mirela y Manel, el locutor desempató en favor de Manel para disgusto de los eurofans, que acusaban a Xavi Martínez de favoritismo debido a que ambos son amigos, y gritaban desde las gradas "mañana lo pones en Los40".