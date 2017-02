Lo que debería haber sido una noche para recordar ha acabado siendo un esperpento para los espectadores -debido a la deficiente realización de TVE- y una pesadilla para el cantante Manel Navarro, que vio cómo se convertía en el nuevo representante español de Eurovisión al tiempo que era sonoramente abucheado por los fans disconformes, y el locutor Xavi Martínez.

Hasta el punto que de los insultos se pasó a la agresión a Martínez, uno de los miembros del jurado y locutor de Los 40 Principales. Según él mismo ha confirmado en la web de la emisora, una persona que acudió al plató le agredió tras convertirse en el responsable del desempate que dio el triunfo a Navarro en detrimento de Mirela.

En un texto publicado en internet, Martínez, cuya elección como jurado fue criticada desde el comienzo por los eurofans por haber demostrado su explícita simpatía hacia Navarro, explica de primera mano lo sucedido en la web de Los 40:

"Los insultos y las amenazas se repetían en la grada, justo detrás de mí. Fue evidente la falta de respeto. Gritos de "Tongo", "No te da vergüenza vendido" o "Estás comprado" fueron piropos entre tanta violencia verbal. Luego vino la física", asegura, subrayando que se vio acorralado por una serie de personas.

"Todavía en plató, al acercarme a saludar a los participantes tras las votaciones, varias personas me amenazaron. "Hijo de puta", "Te vamos a matar", "Estás muerto". Gritos ensordecedores. Descontrol total. Y luego, un golpe en la cara de unos individuos que me esperaban justo detrás del escenario, cuando decidí abandonar el plató ante tal bochorno. Golpe de una persona, absolutamente enfurecida, que creyó que lo más oportuno era utilizar la violencia para dejarme claro que yo tenía toda la culpa de lo sucedido. Una mala elección. Grabada en vídeo, por cierto. Y con varios testigos presentes. Pudo haber sido mucho peor".

En las redes se identificó al agresor como David Ascanio, el coautor del tema de LeKlein para Eurovisión, que ha negado su implicación en los hechos. Martínez no nombra ningún presunto culpable en su carta, pero sí explica cómo tuvo que salir por otra puerta: "Agradezco la rápida reacción de los presentes que vieron lo que sucedió, y a la dirección el facilitarme una salida trasera del plató. Sí, me esperaban en la otra. Y también está grabado".

Y explica así su presunto favoritismo hacia Navarro, a quien ha pinchado en su emisora en repetidas ocasiones. "Entiendo que no debe ser agradable como candidato que uno de tus competidores suene habitualmente en la radio musical más escuchada del país. Que le hagan entrevistas (no como candidato a Eurovision, sino como artista que presenta una canción) con una gran difusión. Lo entiendo. Pero hay que aceptarlo. Si Manel suena en Los40, es porque nos gusta su música, no porque fuera a representar a España en un festival".