Manel Navarro, el 'enchufado' que irá a Eurovisión

El paso por Eurovisión de Manel Navarro no a va ser fácil, no sólo por el hecho de que se haya ganado con un corte de mangas el rechazo y los abucheos de los seguidores del festival, sino porque sobre él planea la sombra de un supuesto enchufe por parte de Xavi Martínez, miembro del jurado de la gala. Una victoria agridulce en la que sus agradecimientos se entremezclaban con gritos de "tongo". Lo único que le queda a Navarro para ganarse a los eurofans es quedar en un buen puesto e intentar superar a sus predecesoras Barei, Edurne, Pastora Soler o Ruth Lorenzo.

Enchufado o no, lo cierto es que con tan solo 20 años, Manel Navarro lleva años dedicado al mundo de la música. Aficionado gracias a que su padre le regaló una guitarra, aprendió de forma autodidacta y terminó componiendo sus propios temas, compuestos preferentemente en inglés. De hecho el tema que lleva a Eurovisión, 'Do it for your lover', fue compuesto íntegramente en inglés, pero para presentarlo decidieron adaptar partes al español. Entre sus influencias musicales se encuentras The Rolling Stones o Ed Sheeran.

Empezó a hacerse famoso en Internet colgando vídeos de covers de canciones conocidas en Youtube y llegó a presentarse a varios concursos musicales. Su fama le llegó gracias al concurso Teen Star, tras el que firmó un contrato con una conocida discográfica. Incluso llegó a ser telonero del grupo Sweet California. Tras su éxito, Sony Music decidió apostar por él.

Durante la gala Objetivo Eurovisión del sábado, el locutor y miembro del jurado Xavi Martínez fue acusado de favorecer al cantante, dado que se conocían de antes y habían trabajado juntos. Martínez no escondió su predilección por Manel "por una cuestión puramente artística", y rechazó las acusaciones que iban más allá: "El que encuentre un contrato donde a mí se me paga que lo explique, pero no tenemos vida para esperar tanto porque eso no va a suceder".