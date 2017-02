Ferrán Adriá defiende a Alberto Chicote: "Es uno de los mejores cocineros, no un chalado"

El chef Ferrán Adriá ha querido defender a Alberto Chicote, sumido ahora en una polémica mediática y judicial a raíz de las acusaciones de varios propietarios que, según aseguran, ha resultado afectados para mal por su trabajo en Pesadilla en la cocina.

El triple ganador de la Estrella Michelín ha querido defender a su colega de profesión reconociendo en una entrevista en La Voz de Galicia que Chicote es "uno de los mejores cocineros de este país sin discusión".

Adriá asegura que no diría lo mismo si a cargo del programa de La Sexta estuviera un "chalado que no ha cocinado en su vida". "En el programa de Alberto Chicote es en el que quizás que la gente puede decir: "¡Pero si esto no existe!", pues sí que existe".

Adriá, además, se cree la gran tesis sobre la que gira el programa, la de muchos hosteleros que montan un negocio de restauración sin saber demasiado bien lo que implica. "Hay gran cantidad de gente que monta negocios de hostelería pensando que es fácil cuando es el negocio más difícil del mundo".