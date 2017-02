Así vivió Jaime Cantizano la agresión a Xavi Martínez en 'Objetivo Eurovisión'

Todos los años el festival de Eurovisión termina copando titulares en los medios de comunicación, pero nunca por su relación con la música. TVE lo ha vuelto a hacer un año más, y el sábado ofreció un despropósito de gala que rezumaba cutrez por todos los lados y que terminó con un miembro del jurado agredido fuera del plató. Los eurofans, eurohooligans más bien, no tomaron de buen grado la victoria de Manel Navarro y se desató un caos en plató que ni siquiera el presentador, Jaime Cantizano, supo cómo aplacar.

Tras la agresión a Xavi Martínez, el conductor de la gala no se ha quedado callado y ha tendido la mano a su compañero de programa: "Agredir e insultar no está en las reglas de un programa de televisión, ni en la música ni en la vida. Esto no representa a todos los seguidores de Eurovisión", comentó desde su programa de radio, dando pistas sobre el presunto agresor: "Me llamó la atención que profesionales que se dedican a este mundo reaccionaran de esa manera, me da hasta pena". Para Cantizano, Xavi Martínez fue agredido "por dar su opinión y no podemos darlo por normal o dejarlo en lo templado".

Una accidentada gala que acabó con la ilusiones del presentador que se mostró "muy ilusionado como eurofan y como profesional" por encargarse de presentar la gala de este año. En su opinión no se puede justificar un hecho "inadmisible" y espera que "se denuncie a esa persona, sea quien sea, y se le ponga nombre, porque el sábado fue Xavi, pero dentro de unos días puedo ser yo".