La revista Playboy volverá a publicar desnudos en sus portadas después de que sus responsables consideraran que fue un error la retirada en 2015 de estas imágenes que hicieron célebre a la publicación durante décadas.

"Seré el primero en admitir que la forma en que la revista retrataba la desnudez estaba pasada de moda, pero eliminarla por completo fue un error", dijo hoy en Twitter Cooper Hefner, jefe creativo de Playboy e hijo del famoso fundador de la revista, Hugh Hefner. "La desnudez no era el problema porque la desnudez no es un problema. Hoy recuperamos nuestra identidad y reclamamos quiénes somos", añadió el ejecutivo.

Esta decisión devuelve a Playboy a sus orígenes después de que en octubre de 2015 la publicación anunciara su histórica renuncia a la publicación de fotografías de mujeres totalmente desnudas en su portada. En aquel momento, la dirección de Playboy basó su movimiento en la realidad impuesta por internet, donde abundan los contenidos sexuales accesibles de manera gratuita a todo el mundo.

Tras desvelar que Playboy rectifica de nuevo su rumbo, la marca promocionó en las redes sociales la etiqueta #NakedIsNormal, o lo que es lo mismo: el desnudo es normal.

De esta manera, el número correspondiente a marzo y abril de Playboy contará con una portada protagonizada por la modelo Elizabeth Elam sin ropa.

