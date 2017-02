El viernes, Lena Dunham fue al Today Show de la NBC a conversar con Maria Shriver. Hablaron sobre política y sobre qué podían esperar los espectadores de la temporada sexta de Girls, que se acaba de estrenar (en HBO y en MoviStar Series). De pronto, Dunham preguntó a la Kennedy ex de Schwarzenegger: "¿Has visto un pene, verdad?". La otra, azorada, contestó: "Sí, bueno, sí, he visto más que… He visto. Me has pillado por un segundo. No estoy segura de que se pueda decir eso en televisión, pero lo has hecho". Dunham se disculpó y Shriver dijo que no pasaba nada, que era la diferencia entre generaciones. Dunham volvió a pronunciar pene (Shriver le aclaró que seguían en el aire). Lo de pene es un spoiler de la nueva temporada. Seguramente se trata del de Matthew Rhys, el actor de Cinco hermanos y The Americans. Lo supongo, no estoy segura, porque leí hace semanas en Entertainment Weekly que habría una escena de Rhys que no olvidaríamos. Hombre.

O sea, que ha tenido que llegar la sexta y última temporada para que salga un pene en Girls. Vaya, vaya. Y por supuesto que lo mismo me da un pene que Jemima Kirke comiendo yogur desnuda con Adam Driver en calzoncillos o Lena Dunham poniendo su coño al sol de los Hamptons: estas dos cosas pasan en el primer capítulo.

En su vuelta (y principio de despedida) Hannah ha escrito un artículo en el New York Times sobre la relación entre Jessa y Adam. Una de esas columnas Modern Love. Se la ve con un montón de ejemplares, como Jason Biggs en Orange is the new black. Y una publicación guay y modernuqui la contrata para que haga un curso de surf en Los Hamptons, excusa perfecta para desnudarse varias veces. También se escucha la canción "My Sweet Lord" de George Harrison (suya después de que pagara tras la acusación de plagio al "He’s So Fine" de las Chiffons). Fue una situación extraña. Escuchar una canción que cuando era pequeña oía una y otra vez en el coche con mi madre a la vez que veía una serie de 2017 que me obligo a seguir como deberes, no como devoción. Como deberes para observar millennials, aunque sean de Brooklyn. Y por esa cosa paleta que sigue siendo cierta por mucha globalización, mucho Internet y mucha información que tengamos. Al menos lo es en el caso de algunas cosas que decide contar o citar Lena Dunham. Me refiero a lo que escribió Enric González: "Dicen que cuando en Nueva York son las tres de la tarde, en Europa son las nueve de diez años antes".

De Lena Dunham se ha acuñado el cliché de que es la voz de su generación. Preguntada por lo que hará ahora que ya no tiene la serie, dice que su propósito es ayudar a otras mujeres, igual que a ella la ha ayudado la HBO. "Yo no tengo que ser la voz de mi generación. Tengo que conseguir espacio para las voces que forman nuestra generación". Más allá de los deberes, el episodio tuvo sus momentos de voz. Dos frases de Hannah. Una, a su nueva editora: "Me importa todo una mierda. Y sí, tengo opinión sobre todo, incluso sobre asuntos de los que no tengo ni idea". El columnismo. Dos: "Mis amigos se definen por lo que odian". El columnismo otra vez. Quedan nueve capítulos.