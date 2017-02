Terelu Campos nos da el método infalible para sobrevivir a San Valentín sin pareja

Cansada de que siempre comenten que no sabe estar sin pareja, Terelu Campos ha decidido tomarse este San Valentín consentido del humor, y durante una pausa del programa del domingo de Qué tiempo tan feliz, la hija de Teresa Campos, ofreció una serie de claves para sobrevivir a San Valentín sin novio. Recordemos que Terelu Campos lleva soltera desde que terminara su relación con su entrenador José Valenciano en el año 2015.

El primero consejo que subrayó es que se puede ser feliz estando sola: "Yo llevo unos cuantos años que no tengo pareja y estoy feliz y requetefeliz, aunque la gente me quiera endosar a un tío continuamente", comenta en el vídeo. Destacando que no es necesario tener a alguien al lado para sentirse realizado en la vida, curioso, teniendo en cuenta la cantidad de relaciones que ha tenido a lo largo de su trayectoria amorosa. Aunque en los últimos meses, ha comentado en diversas ocasiones que se ha dado cuenta de lo poco que necesita la compañía de un hombre.

"¿Sobrevivir a San Valentín?, se pregunta Terelu: "Es que yo ni me acuerdo de San Valentín. Si lo más maravilloso es decir: ¡Anda! Si ayer fue San Valentín y se me ha pasado!". Por lo que otro consejo de nuestra doctora del amor, es no dar importancia a un día así, ya que hay que celebrar el amor todos los días.

El último consejo, y el más importante e infalible para Terelu, es gastar en tiempo en algo que tenga tu mente ocupada: "Yo entiendo que nos meten por todas partes San Valentín pero, si no, te vas a tu casa, te abres una cervecita o un vinito, te tomas una copita y dices: ¡Olé pa' mí!".