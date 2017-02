Ivonne Reyes prefiere mantenerse ajena a las polémicas que le esperan fuera y, tras unas semanas de tonteos y acercamientos al concejal Sergio Ayala, por fin ha dado rienda suelta a su pasión en Gran Hermano Vip.

La venezolana pasó unos días complicados después de que el programa la pusiera al tanto de la nueva prueba de ADN que demostraba que Pepe Navarro no es el padre biológico de su hijo, algo que le hizo plantearse su estancia en la casa de Guadalix.

Sin embargo, en el día de San Valentín, Ivonne olvidó las cámaras y dejó de lado sus prejuicios con el joven concejal y ambos se besaron por primera vez. Así, se convierten en los primeros concursantes de la edición en protagonizar un momento romántico. La venezolana lo había evitado hasta ahora por lo que pudiera pensar el público, debido a la diferencia de edad que existe entre ellos, y por la imagen que pudiera ver su hijo.

Durante esta semana, el reality se ha llenado de corazones y motivos románticos con motivo del día de los enamorados, y Sergio Ayala aprovechó para escribir una amorosa carta dirigida a Ivonne: "Si tengo que mandar una carta de amor a alguien de esta casa no tengo que pensarlo mucho a estas alturas por lo que me pasa al verte. No sé qué me pasa al verte, al mirarte a los ojos, al acariciar tu piel. Sea lo que sea, es algo increíble, algo que no podría describir. Lo que pase dentro o fuera de esta casa será una historia que nunca se olvidará, una historia bonita, una historia sin final".