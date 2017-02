Mediaset ha aprovechado uno de sus programas estrellas, Mi casa es la tuya, presentado por Bertín Osborne, para promocionar una de sus últimas producciones cinematográficas, Es por tu bien. Una comedia sobre unos padres capaces de todo por mantener a sus hijas alejadas de sus peculiares novios. La cinta, está protagonizada por Javier Cámara, José Coronado y Roberto Álamo, que interpretan a los temibles suegros. Esta semana, los tres intérpretes visitaron la casa de Bertín para charlar sobre el estreno de la película, la relación son sus padres y sus trayectorias profesionales.

Con el pretexto del argumento de la película, por primera vez en el programa, se unieron a la reunión Alejandra y Eugenia Osborne, las hijas de Bertín. Una charla donde revelaron lo sobreprotector y "maquiavélico" que puede ser su padre, que en el pasado usó todos sus recursos y contactos para asegurarse de que los pretendientes de sus hijas eran merecedores de ello.

Alejandra, la hija mayor del cantante, confesó que en una ocasión Bertín contrató los servicios de un detective con una de sus parejas: "Me lo contó mi ex cuando ya no estábamos juntos. Me dijo que le había perseguido un hombre y yo le respondí: ‘Sí, claro, mi padre te lo ha puesto’, y pasados unos meses, en un viaje en avión se lo cuento a mi padre. Le miré y fue...¿Cómo?". El cantante entre risas aseguró que lo ha hecho y lo volvería a hacer: "Es que esas cosas hay que hacerlas. Tú tienes a la niña de tus ojos que está saliendo con quien no debe y yo investigo".

Los actores se confiesan

José Coronado fue uno de los más sinceros durante su entrevista, y explicó la tremenda historia del día en que conoció al padre de Paola Dominguín, el torero Luis Miguel Dominguín. El diestro le preparó una encerrona en la que, en pleno mes de enero, tuvo que acompañarle a darse un baño en la piscina de su finca, para después tomarse un whisky y meterse en un sauna donde lo interrogó.

El actor también aprovechó para hablar sobre su supuesta relación con Isabel Pantoja, su compañera de rodaje en la película Yo soy esa. "Un toro difícil de torear", comentó Coronado a Bertín, mientras recordaba cómo fue la grabación de la película ante los constantes rumores que lo relacionaban con la tonadillera: "Disfruté mucho y me hice muy amigo de Isabel. No hubo romance, en ese momento cualquier mujer que aparecía en mi vida era mi novia".

Por su parte, el actor Javier Cámara narró las críticas que tuvo que sufrir por parte de sus padres por desear dedicarse al oficio de actor y rechazar el de agricultor que su padre tenía pensado para él. Algo similar a lo que le ocurrió a Roberto Álamo, que comenzó con pequeñas interpretaciones de guitarra en la escuela y, pese a la oposición inicial de sus padres, terminó convertido en uno de los actores más cotizados del cine español, teniendo ya dos premios Goya en su haber.