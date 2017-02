Noche de emociones en Gran Hermano VIP. Como viene siendo habitual en cada edición, en la gala de este jueves los concursantes recibieron las llamadas de sus familiares y amigos desde el exterior, dejando algunos de los momentos más lacrimógenos de lo que llevamos de edición. Además, Belén Esteban hizo una visita express a la casa, como parte de la nueva prueba semanal, evitando coincidir en plató con su archienemigo Toño Sanchís.

La gala, más soporífera que en semanas anteriores debido a la ausencia de Aída Nízar, sentaba en la sala de expulsiones a todos los concursantes, como parte de la sanción que recibieron por su mal comportamiento durante los días anteriores. Una nominación directa que ponía a todo el grupo en el disparadero de salida y con la que muchos de los concursantes se enfrentaban por primera vez al juicio de los espectadores. Tras varios descartes, finalmente quedaron en la sala de expulsiones el productor musical Alejandro Abad y el influencer Aless Gibaja.

El público, cansado del doble juego de Gibaja, decidió que fuera el expulsado, para regocijo de Aída Nízar desde plató, que vió como su adorado Alejandro se salvaba una semana más: "Dios me ha escuchado", gritó de rodillas fiel a su particular show. Una expulsión inesperada para el resto de concursantes, pero muy deseada por los espectadores que vieron como la corta pero intensa estancia de Aída en la casa de Guadalix sacó la peor cara del influencer, alejada de la persona cándida e ingenua que se empeña en mostrar, y le convirtió en uno de los villanos oficiales de la casa.

Intentando no entrar en controversias, Gibaja llegó a los estudios de Telecinco abucheado por gran parte del público y con semblante serio, donde aseguró que su expulsión era merecida debido a las faltas de respeto y los insultos que había proferido hacia Aída Nízar durante los días que compartieron techo. Un juego peligroso, que ya sea por cobardía o educación, no quiso trasladar a plató. Sin embargo, la polémica concursante no tuvo piedad de su enemigo y aprovechó para acusarlo de ser una persona "falsa, mala y poco higiénica". Gibaja sacó las uñas para defenderse y a pesar de asegurar que "no iba a contestar a esta señora", terminó asegurando que es una persona "venenosa".

Noche de emociones

Aunque todas las llamadas fueron emotivas, destacó la llamada del hijo de Ivonne Reyes que, sin hacer referencia a la polémica que desde hace unas semanas hay en el exterior con Pepe Navarro, dio unas palabras de apoyo a su madre: "Te echo mucho de menos, te veo muy guapa y estás haciendo un concurso muy bueno. Estoy disfrutando muchísimo, te veo muy divertida". Ivonne quiso preguntar a su hijo sobre el beso que protagonizó con el concejal del PP Sergio Ayala: "Besé a un chico, no te pongas celoso", una situación a la que su hijo restó importancia: "Estás como una quinceañera, pasateló muy bien".

La llamada más polémica fue la de Aylen Milla, la explosiva novia argentina de Marco Ferri, que aunque intentó darle un mensaje positivo, no pudo evitar hacer referencia a la relación especial que el italiano mantiene con su compañera de concurso Alyson Eckmann. La argentina, que a pesar de su aparente inocencia está muy curtida en realitys, utilizó la amistad de su novio con la americana para crear una polémica absurda que dejó muy tocado al concursante.

La llamada más emotiva la protagonizaron la mujer y los hijos de Alejandro Abad, que apoyaron "incondicionalmente" al productor musical, a pesar de estar enemistado con el resto de sus compañeros de concurso. "Eres fiel a ti mismo, eso es lo importante", comentaron sus hijos ante un emocionado Alejandro.

Los nominados por los concursantes fueron Elettra Lamborghini, Irma Soriano y Alejandro Abad. El grupo ganador de la prueba semanal decidió salvar Irma Soriano y convirtió en nominados definitivos de la semana a Alejandro, Elettra, Sergio Ayala y Emma Ozores.