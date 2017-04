Bertín Osborne siempre se ha mostrado muy preocupado por los problemas de los venezolanos y ha criticado duramente al Gobierno de Nicolás Maduro. Su mujer Fabiola es venezolana y su familia reside allí, por lo que el cantante conoce de primera mano la difícil situación del país: "Desde España sigo las noticias que ocurren en nuestro país, y digo nuestro país porque ya es mío también, porque me preocupan y me llenan de tristeza y de rabia", comentó en un vídeo que publicó en sus redes sociales.

"Ojalá esta panda de delincuentes y miserables salga de ahí ya. Mañana es un gran día, mañana hay que ir a Miraflores. Espero que seáis cientos de miles porque son cobardes y no se atreverán a hacer nada si sois muchos. Pido a Dios que no ocurra ninguna desgracia". El cantante se va calentando a lo largo del vídeo y termina estallando contra la figura de Maduro: "Ese gordo, ladrón, sinvergüenza y miserable tiene que pagar por lo que está haciendo. Ojalá Dios me oiga y lo pague".