No va a ser un comienzo fácil de concurso para Bigote Arrocet y Gloria Camila. Los aventureros, que ya se encuentran en Honduras, recibirán una inesperada visita que pondrá patas arriba la convivencia desde el primer día en la isla. Terelu Campos ha decidido poner rumbo durante unos días a Supervivientes, a pesar de negarse en un principio al no querer alejarse de su hija Alejandra. Además, hasta junio no recibe el alta médica por el cáncer de pecho que le operaron en 2012, lo que no le permitirá ser concursante oficial.

"No me hace ni puñetera gracia. Nuestra madre se siente menospreciada y lo está pasando fatal", dijo refiriéndose a la participación de Bigote en el reality. Poco le ha durado la indignación ya que, según publica la revista Lecturas, los problemas económicos –tres hipotecas y una abultada deuda con Hacienda– habrían sido determinantes para que la hija de María Teresa Campos vuelva a exhibir frente a los espectadores su fría relación con el novio de su madre. Y es que la productora del concurso habría ofrecido un suculento cheque a la colaboradora para que pase unos días junto al resto de supervivientes como parte de una prueba.

Pero no solo se enfrentará a Bigote Arrocet, sino que también se verá las caras con Gloria Camila, hermana de su amiga Rocío Carrasco. La hija de Ortega Cano siempre se ha mostrado muy crítica con el clan de las Campos: "No me caen bien", llegó a decir en una entrevista, por lo que se espera que el choque entre ambas sea inevitable.

"No me merezco estar en primera línea de fuego, estoy harta de comerme los problemas de los demás", lloró Terelu hace unos días en su programa. Lo que no consiga el dinero...