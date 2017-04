Ya no hay amigos en ‘Top Chef’: Rakel, de mosquita muerta a estratega provocadora

Solo quedan seis. Top Chef empieza a enfilar su recta final con su noveno programa y con los supervivientes (Víctor, Marcano, Richard, Rakel, Melissa y Montoro) luchando a muerte por el triunfo. Ya no hay amistades, por mucho que en Top Chef prevalezca el tono profesional. Pero repetimos: ya no hay amigos en un talent que se presume el más top de los top, lo que nos deja con una gran duda: ¿el duelo final será entre Rakel y su archienemigo Víctor, o contra su amiguísima (pero ya menos) Melissa?.

Melissa Herrera, del Restaurante del Mar de Cala Rajada, y Rakel Cernicharo, del Karak en Valencia. Apunten sus nombres si es que no lo han hecho ya. El de hoy era un clásico básico, pero con un toque personal. Ensaladilla rusa, y el entuerto entre ésta y la ensaladilla Olivier, fueron la salsa de la primera mitad del espacio. ¿Cuál es la verdadera ensaladilla rusa? La discusión en realidad no era esa, sino la de la inmunidad, que les adelantamos que fue para Rakel, dirigida como un verdadero torpedo con gafas hacia el triunfo.

Pero retrocedamos para saborear un poco el asunto. Aquí cada juez hizo su versión (la de Chicote con regañás) y los concursantes en consecuencia tenían libertad total con la única condición de lograr una ensaladilla perfecta. Melissa optó por un coulant de patata; Marcano añadió melva y encurtidos; Víctor horneó y frió las patatas, y Richard dio un toque amargo con aceitunas… justo al contrario que Montoro, que no las soporta y añadió calamares en su lugar. Pero todo con truco: a mitad de la prueba los jueces restaron bastantes minutos al tiempo de base para obligar a los supervivientes a adaptarse. Tic, tac.

Melissa y Paco Roncero | Atresmedia

A Víctor se le cayó todo al suelo con su versión súper rusa (perdón, Olivier), pero lo peor fue para Marcano, que no tuvo tiempo de emplatar y acabó metido en verdaderos aprietos. Le han faltado al más afable de los supervivientes los guisantes a su ensaladilla con melva y, pese a los esfuerzos, la verdad es que no logró hacer un buen trabajo. Peligro, peligro, Marcano. A Montoro le falló la mayonesa y el calamar, y a Melissa, que iba de sobrada, le faltó sabor. Rakel le llevó la delantera a su examiga con un plato alabado por Roncero, y el aceite de Richard simplemente no pilló sabor. Quién nos iba a decir que la ensaladilla de Víctor, cuya mujer es rusa, se iba a librar de las críticas erigiéndose como uno de los mejores de toda la prueba. Pero ganó Rakel, y la primera y afable mitad del programa voló por los aires.

Brincamos hacia la T4 para la segunda prueba. El grupito hizo las maletas y se fue hasta el Adolfo Suárez pensando que iban a Tokyo, pero se quedaron en el restaurante de la terminal para hacer de las suyas. Un lugar donde hasta ahora se comía de paso y mal, pero que está cambiando a lo grande. Y nada mejor que hacer un menú para el aeropuerto para demostrarlo. La inmune Rakel hizo los equipos, y descartó para su equipo a Melissa, según ella para protegerla… pero el gesto paternalista (o calculador: ¿hemos dicho que aquí ya no hay amigos?) siguió sin sentar bien a la segunda, que volvió a insistir en su habitual "vengo a tope, a muerte, a competir, a hacer platazos". Estrategia pura y dura la de Rakel, señores.

Porque aquí comenzó la tensión. Roces en el equipo gris con Rakel a gritos con Montoro, y en el naranja de Melissa con Richard, a quien tildó de guarro sin disimulo. Dos mujeres tratando de imponerse a los demás, con su mayor o menor dosis de victimismo, según quién opine.

Pero volvamos a Rakel y su gresca con su compañero de equipo, que no lograron atajar sus problemas y acabaron a gritos y obligando a intervenir a Susi Díaz. Nunca habíamos visto así a Montoro, que perdió los nervios ante el acoso de Rakel, que se va revelando como una notable manipuladora pese a su aspecto y actitud amable. La bronca más fea de Top Chef tuvo lugar de esa manera, con una de sus participantes inmune, Rakel, y se repitió de postre en el equipo contrario con su amiga Melissa. De nuevo la primera se sintió atacada por un comentario de su amiga sobre no preparar bocadillos, cosa que su grupo sí estaba haciendo. Nuevo chispazo de genio de la cocinera, que según su propia ex amiga, cree tener a todos en su contra. Todos los demás supervivientes acabaron renegando de sus jefas de comida por chillonas y bordes. ¿Pero y lo de Rakel? ¿Pura estrategia para mandarles a la segunda oportunidad, paranoia de la concursante, o una manera legítima de dirigir un equipo? Juzguen ustedes.

Pero no acaba ahí: la concursante desveló una petición de Richard para no formar parte de su equipo y provocar que se eliminase a otro concursante fuerte. La bronca que les cayó a los dos fue notable, con Richard asegurando que fue una conversación informal y negando que fuera una petición expresa. Con él, Rakel puede presumir de llevarse mal con todos. Mal por Richard por iniciarlo, mal por Rakel por hacerlo y chivarse. Ay, la amistad. ¿Cómo sigue uno presumiendo de ella cuando la competición empieza a apretar?

Melissa vs Marcano | Atresmedia

Melissa, Richard y Marcano se jugaron la prevalencia en Top Chef con una sopa que, necesariamente, debía causar emoción. Con Rakel confesando a cámara que prefería ver marchar a ¿adivinan? su hasta ahora amiguísima Melissa. La cosa se calienta en un programa dominado por las rencillas y donde lo importante no es ya la cocina, que no obstante es lo que en última instancia salva o condena a los chefs supervivientes. Y lo que perdió a Marcano, dejando a Melissa casi a solas con su ex amiga, que apenas saludó a su compañera una vez atravesó la puerta del triunfo. Pese a que se libró, la reacción dramática de ella llevó a Marcano a espetarle un "si el que se va soy yo". La cosa se calienta y para muestra, abajo ven una imagen de la semana pasada...