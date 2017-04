Desmentido un macabro bulo sobre los gemelos de 'La Voz Kids'

Durante este miércoles los seguidores de La Voz Kids, el talent show musical de niños de Telecinco, estuvieron en vilo durante unas horas tras difundirse un rumor sobre un supuesto accidente de tráfico que habrían sufrido los concursantes gemelos. Fuentes de Boomerang, productora del concurso, han desmentido la información en sus redes sociales, afirmando que los niños se encuentran en perfecto estado.

Nuestros gemelos no han tenido ningún accidente y están estupendamente 👦👦 Gracias por preocuparos y no hagáis caso de fuentes no fiables 😉 pic.twitter.com/ti17u98fRy