Lydia Lozano deja atrás su mítico aspecto tras pasar por 'Cámbiame VIP'

Estamos acostumbrados a ver a Lydia Lozano en televisión con sus inconfundibles mechas rubias, su perfilador de labios y un colorido vestuario. Ahora, tras ponerse en manos de Pelayo Díaz en Cámbiame VIP, ha dejado atrás a la antigua Lydia dando paso a una con aspecto más atrevido y juvenil.

La colaboradora de Sálvame cruzó la pasarela con melena morena peinada hacia atrás, camisa de rayas marineras con escote de infarto, falda de cuero negra y taconazos del mismo color. Un look que dejó boquiabierto a todo el plató, sobre todo a su compañera Carlota Corredera, que ya le había sugerido pasar por el programa para darle un giro a su imagen. Y es que para muchos, Lydia se echaba años encima y no se saca todo el partido que podría.

¿Cuál fue su reacción al verse en pantalla? "Me encanta porque me recuerda a los años 50 del cine y me vuelve loca ese estilismo. El pelo moreno veo que endurece mucho mi imagen. El look, si no hubiera sido por ti (Pelayo), no me lo hubiera puesto. ¿Puedo venir una vez cada tres meses?", dijo entre risas la periodista. ¿Echará de menos el rubio?