'Supervivientes 2017' arranca con "planchazos", humillaciones y una concursante conflictiva

Supervivientes 2017 dio este jueves el pistoletazo de salida con su variopinto elenco de concursantes. Vestido de blanco impoluto apareció Jorge Javier Vázquez en el plató de Telecinco en conexión con Lara Álvarez y su eterna sonrisa desde Honduras, que fue la primera en llegar a la playa Cayo Menor. En la primera gala del programa no podía faltar el desfile de saltos desde el helicóptero para llegar a nado a la orilla y aquí llegó el primer tropiezo de Leticia Sabater, que cayó de espaldas contra el agua. "Ay por favor, qué pedazo de hostia se ha dado", dijo el presentador. El primero de su larga lista de desafortunados comentarios.

Esta semana de convivencia ha dejado algunos roces y las primeras tramas del concurso. Primero Alba Carrillo y su madre Lucía, que antes de arrancar vivieron una grave discusión y ya han dejado claro que lo suyo no va a ser un camino de rosas. "El mayor logro de mi vida es mi hija. Me da más miedo convivir que sobrevivir", dijo Lucía en su vídeo de presentación. Habrá que ver si consiguen soportarse.

Por otro lado, la mayoría del grupo ha encontrado un enemigo común: Paola. La italiana ha demostrado que tiene un carácter especial y tuvo que controlar su violencia antes de llegar a la isla cuando se vio sin cama donde dormir. Durante esos días, las discusiones no cesaron, sobre todo con Gloria Camila Ortega y Raquel (una de Las Mellis), con la que casi llega a las manos. Tampoco faltaron los "recados" de algunos concursantes a sus frentes abiertos en España, como el de Gloria Camila a su hermana Rocío Carrasco, que "no significa nada" para ella, o el de Alba Carrillo a su exmarido Feliciano López: "Mi estado civil es divorciada pero mi corazón siempre está latiendo. No me debería haber casado".

Paola y Raquel durante su fuerte discusión

Las redes sociales no pasaron por alto los comentarios de Jorge Javier Vázquez con los concursantes. Y es que parece que desde que presentó su primera edición de Gran Hermano, a los espectadores no parece gustarles algunas de las opiniones y salidas de tono del presentador. En la noche del jueves, la diana de las bromas de J.J. fue Juan Miguel, de quien se burló por su sobrepeso, su curioso bañador, su caída durante la prueba semanal o sus ronquidos. "Por la noche tiene pinta de comer lo primero que se le ponga por delante", llegó a decir Jorge Javier.

JJ a Juan Miguel: "Tengo miedo de que el mar se deforme cuando saltes."

¿Y se supone que nos tiene que hacer gracia? En fin. #SVGala1 — Marea Amarilla 🏝️ (@conectagh) April 20, 2017

Cada vez que Jorge Javier dice "cerramos micrófonos" tengo la esperanza de que cierren el suyo pero para siempre #SVGala1 — Galero 🇺🇸🍌 (@Galero_GH) April 20, 2017

jorge javier da pena haciendo bromas sobre el fisico de los concursantes, pero luego él pide respeto #SVGala1 — meri (@ifixmemalik) April 20, 2017

Lo de Jorge Javier pasa del chiste a la burla y la humillación. Es que cada vez tiene menos gracia. #SVGala1 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) April 20, 2017

Juan Miguel, gran salto👏👏👏👏👏valiente y aguantando las burlas d Jorge Javier con una sonrisa!! — Alicia72 ✨ (@alicia_z72) April 20, 2017

Juan Miguel y su bañador

Equipos de juego

Este año la isla está dividida en tres playas: Tierra de nadie, Cielo e Infierno. En ellas convivirán hasta nuevo aviso los equipos formados en el programa. La primera la ocuparán los concursantes que han llegado con pareja, es decir, Alba Carrillo y su madre Lucía, Las Mellis y Gloria Camila y su novio Kiko, y en ella encontrarán una zona sombría, en plena selva y con pocos recursos donde descansan dos totems que les darán lo necesario para sobrevivir. Aquí tendrán la oportunidad de poner en práctica lo aprendido en el curso de supervivencia.

La primera prueba semanal decidió qué equipos habitarían las playas. El cielo, un paraíso situado en la mejor zona de la playa, tiene camas balinesas, retrete de madera, zona de comedor con fruta fresca y utensilios para pescar y cocinar. El equipo ganador de la prueba capitaneado por Paola y formado por Iván, Alejandro, Laura y Juan Miguel será el que disfrute de estos privilegios. En el lado opuesto, el equipo de Leticia Sabater con Eliad Cohen, José Luis, Janet y Edmundo Arrocet vivirá en el infierno, una playa con escasa pesca y mínima dotación para sobrevivir. Las primeras nominaciones tendrán lugar el próximo domingo en Conexión Honduras, el formato presentado por Sandra Barneda.