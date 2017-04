Jorge Javier Vázquez estrenó la nueva temporada de Planeta Calleja abandonando su zona de confort y viajando hasta la Polinesia para enfrentarse a una de las aventuras más arriesgadas de su vida junto al aventurero Jesús Calleja. Aunque al presentador de Sálvame le costó adentrarse en la aventura, al final aprovechó la ocasión para vencer sus miedos y confesar un buen puñado de secretos.

Desde una paradisíaca playa del Pacifico, Jorge hizo en Cuatro su primera confesión: "Me siento insatisfecho con mi vida, por todo lo que nos rodea". Dijo también -tal y como recoge Europa Press- que le gustaría que su vida sirviese para cambiar algo en el mundo.

"Huyo del conflicto y eso me provoca un quebradero de cabeza, porque quiero exactamente lo contrario a lo que hay en mi programa y me afecta, me da ansiedad" aseguró Jorge Javier cuando el conductor del programa de aventuras le preguntó por su relación con Sálvame, confesando: "No me gusta estar en un trabajo en que la gente sufra". Eso le provocó una crisis profesional que le llevó a estar a punto de abandonar Sálvame.

"Estuve a punto de desaparecer, pero apareció un proyecto para abrir una ventana, que era el teatro. Está muy bien tener crisis, porque nos gusta la variedad", desvelaba el presentador, que ahora mismo asegura estar en la mejor situación laboral de su vida: "Sálvame me ha servido muchísimo como presentador, es muy complicado de hacer y es de las grandes cosas que he hecho en televisión".

Una de los miedos que aterraba a Jorge a la hora de afrontar la aventura era no estar a la altura físicamente. El catalán ha reconocido que siempre ha tenido una relación muy complicada con su cuerpo y, antes de meterse a nadar con mantas rayas, recordó que para él, "enfrentarse a clase de gimnasia era acercarse a la depresión".

"Me veo muchos defectos, me examino mucho", confesó Jorge, que a pesar de las dificultades consiguió superar las duras pruebas físicas del programa, alguna bastante peligrosa.

Jorge Javier reconoció que la edad y la forma física es una de las cuestiones que más le preocupa y acompleja. Aseguró que le ha hecho sentirse joven de nuevo: "En el aspecto deportivo siempre era "no puedo" y ahora, pues mira, a lo he hecho y lo volvería a hacer" relató sin poder esconder las lágrimas.

En cuanto al terreno sentimental, Jorge confesó que fue chantajeado por un antiguo ligue que pretendía hacer pública su historia juntos, pero el presentador cortó por lo sano denunciando lo ocurrido. Una confesión que no ha pasado desapercibida y que ha sorprendido a los espectadores. Aun así, el de Badalona aseguró que ha disfrutado y ligado mucho y que nunca ha tenido miedo de que pudieran hacerse públicas.

En cuanto a su novio, Jorge solo tuvo palabras de amor, aunque no quiere que su relación se haga pública. También ha sorprendido contando que cuando discuten están mucho tiempo sin verse, llegando una vez a estar separados durante nueve meses. A pesar de las discusiones, él subrayó que no tiene nada que ver con no estar o estar enamorado.

Abriéndose en canal, Jorge también quiso hablar de sus padres. "A mi padre siempre he sentido que le he decepcionado en todo", relató el presentador, que confesó que a su padre le hubiera gustado que tuviera otra vida diferente. Jorge también recordó como sus padres se enteraron de su homosexualidad: "Cuando tenía 28 años y por un chivatazo de mi hermana".

Sin duda una aventura que ha servido para conocer una faceta todavía desconocida del presentador y su lado más arriesgado.