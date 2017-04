Duro enganchón de Mercedes Milá en el 'Deluxe' a costa de Mila Ximénez

Mercedes Milá reabre una vieja herida. La que fuera presentadora de Gran Hermano, el segundo gran emblema de Telecinco después de Sálvame, ha arremetido muy duramente contra Mila Ximénez, una de las colaboradoras más populares del programa conducido por Jorge Javier Vázquez, dejando muy claro lo poco que le gusta la ex de Manolo Santana.

Milá, experta en encadenar polémicas aunque no tenga ningún gran programa a cargo, se sentó en Sábado Deluxe para hablar largo y tendido sobre su conflictiva relación con Ximénez.

Un cruce de declaraciones que, a buen seguro, continuará, con la periodista enfrentándose con Jorge Javier, gran amigo de la colaboradora, que acusó de "manipuladora" a Mercedes Milá. La periodista incluso desmintió una anécdota contada por Jorge Javier –con una peineta de por medio– destinada a ejemplificar esa mala relación entre ambas. El presentador se posicionaba claramente del lado de su amiga.

"Que me dejes en paz", cortó muy seca Milá a Jorge Javier, que saltó muy nervioso en el asiento. "Eres un pelota, tú le perdonas todo", respondió ella. "Eres un mentiroso de cojones", dijo Milá, cuando la situación todavía parecía ir en broma.

María Patiño insistió en el mal comportamiento de Milá en lo referido a la prensa del corazón al completo. "Cuando vienes a veces a Sálvame me ha quedado muy claro que te aburre el corazón, que te parece un coñazo y no te interesa", dijo la colaboradora compañera de Mila Ximénez, que la advirtió que "otros tienen más amor propio y se rebelan".

"Yo he dicho que he pasado momentos muy divertidos con los Sálvame", replicó Milá. Pero reconoció: "No soy seguidora de la prensa corazón, me divierte mirar un ¡Hola! pero no lo hago semanalmente. Pero si lo que dices fuera verdad no podría haber vivido durante 16 años con las barbaridades que he oído de Gran Hermano".

De todas formas el enganchón continuó. "Si alguien fue desagradable en Supervivientes esa fue Mila Ximénez, fue deleznable con Yola Berrocal", dijo remitiéndose al comportamiento de la colaboradora durante la pasada edición de Supervivientes que ganó Jorge Díaz (y en la que Berrocal quedó segunda, por delante de Ximénez, tercera).