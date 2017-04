Tensión en el plató de 'Supervivientes' con el regreso de Rosa Benito a la televisión

Este domingo dio comienzo Supervivientes: Conexión Honduras, el debate de los domingos que se emite en Telecinco tras la gala del jueves pasado. Aquel día, Jorge Javier Vázquez anunció una noticia que prometía poner patas arriba el plató: Rosa Benito volvía a televisión después de varios meses apartada de las cámaras y desligada de la cadena. No es de extrañar verla en el programa, ya que en 2011 fue la flamante ganadora de aquella edición, pero no todos han celebrado su regreso por igual.

Rosa llegó como si fuera una protagonista más del concurso y saludó a todos con besos y abrazos, pero cuando llegó el turno de Antonio David Flores, volvió hacia atrás para evitar el contacto. Fue Lydia Lozano la que encendió la mecha advirtiendo de que no había habido beso entre ambos. "Antonio David Flores, ¿puedes darle un beso a Rosa Benito?", le dijo la presentadora Sandra Barneda, pero los dos se negaron. "Yo ya estaba sentado aquí, ella ha entrado y ha sido la que no me ha querido besar. Ella y yo nos hemos quedado sin beso", dijo refiriéndose a su compañera Isabel Rábago.

Fue entonces cuando Rosa Benito se levantó para enmendar el error de negarle el saludo a Isabel pero, por supuesto, no hubo beso para Antonio David, un gesto que algunos compañeros interpretaron como una "falta de respeto". "David, todo el mundo sabe lo que hay, te respeto, pero… cada uno en nuestro sitio. Yo prefiero que no. Vamos a trabajar y ya".No parece que ambos vayan a acercar posturas, ¿veremos duros enfrentamientos en plató?