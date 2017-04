Una reportera de Telecinco huye repentinamente del informativo en directo

Mala tarde para Isabel Alonso,una reportera de informativos Telecinco que se encontraba realizando una conexión en directo desde el Ayuntamiento de Madrid. Durante su intervención en la edición de mediodía de los informativos, la periodista estaba cubriendo el primer pleno de Iñigo Henríquez de Luna tras la dimisión de Esperanza Aguirre.

Sin embargo, la reportera empezó a no encontrarse bien y en mitad de la conexión decidió abandonar el directo pidiendo antes perdón. Aunque el equipo de informativos reaccionó enseguida y metieron las imágenes relacionadas con la noticia. Según se ha podido saber después, el motivo de la huida ha sido un problema con la garganta, que tras un primer intento de continuar hablando, decidió no continuar y abandonar su puesto de trabajo. Un hecho que no pasó desapercibido en las redes sociales, que comenzaron a hacer bromas al respecto.