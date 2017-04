Una pelea entre Alba Carrillo y Gloria Camila se va de las manos en 'Supervivientes'

Estaba claro que Alba Carrillo y su madre iban a dar juego en Supervivientes. Lo que no se sabía es que iban a tardar menos de una semana en llegar a las manos con otro concursante, en esta ocasión la joven Gloria Camila. La hija de Ortega Cano llegó a las manos con la maniquí madrileña y a ambas se les ha impuesto un duro castigo por parte de la organización.

El asunto se les fue de las manos a todos. Alba y Gloria Camila se enzarzaron en una discusión de las mil que adornan el reality de Telecinco y en la que también estaban envueltos Lucía Pariente y Kiko Jiménez, la madre y el extronista pareja de Gloria Camila, respectivamente.

#TierraDeNadie1 Alba Carrillo y @gloriortega1 rozan el límite tras el comentario: "al menos mi padre no ha estado en la cárcel". pic.twitter.com/4AVIwQWKh5 — Supervivientes (@Supervivientes) 25 de abril de 2017

Ambas se acusaban mutuamente de lo mismo, de vender su vida en televisión. Pero entonces Alba Carrillo espetó a su oponente que "al menos su padre no ha estado en la cárcel". En ese momento, tras esa frase, Gloria Camila saltó y la emprendió a empujones con la ex de Feliciano López. El momento fue tan violento que excedió espectáculos previos en el programa. Ambas mujeres estaban evidentemente fuera de control. "Al menos mi padre no ha matado a nadie", repitió una vez se encendieron de verdad los ánimos.

La bronca continuó pese a que ambos fueron separadas por los demás integrantes del grupo. Kiko reprendió la actitud de Alba y terminó acusando a la modelo de tener hijos con famosos para vivir del cuento. Pero fue la palabra que utilizó, "bombo", la que encendió a Carrillo igual que Gloria Camila con la referencia a la cárcel de Ortega. "Quisiste ser supermodelo y te quedaste en el amago", soltó Kiko a Alba Carrillo ante su no menos belicosa madre.

El asunto, lejos de acabar, continuó. Kiko reprochó a Alba que justificara con que tenía asma el no trabajar y ésta replicó que estaba en el show por su hijo y no para gastárselo en "fiestecillas" como él. Entonces, el novio de Gloria Camila le acusó de ir "a la caza" de hombres con cierta posición en la sociedad. "A la caza, 'Hombres, mujeres y subnormalezas'...".

Incrédulo, Jorge Javier Vázquez preguntaba desde plató qué había ocurrido. La sanción nos hizo esperar: Gloria Camila fue desterrada al denominado Infierno, y la modelo recluida en la zona sin privilegios. Kiko, por su parte, deberá encargarse de su manutención.