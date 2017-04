Pepe Navarro le cuenta a Bertín "todo lo que no contó hace años" de Ivonne Reyes

Máxima expectación ante la entrevista de Bertín Osborne a Pepe Navarro en la última entrega de Mi casa es la tuya. El escenario, la espectacular casa del presentador en Ibiza, donde habló con Bertín de su infancia, la obsesión de sus padres por que no se metiera en política, sus primeros y duros pasos en la radio, el éxito de Esta noche cruzamos el Mississippi y su larga trayectoria profesional. Pero sin duda, la atención estaba puesta en su versión sobre el lío de la paternidad del hijo de Ivonne Reyes "el tema que se ha puesto de moda", según Bertín. La complicidad entre entrevistador y entrevistado era evidente, así que Navarro decidió contarle "todo lo que no te conté hace unos años" mientras cocinaban champiñones flambeados al coñac y pollo al vodka.

"Yo con Ivonne me he llevado siempre muy bien. Cuando se quedó embarazada no tenía nada que ver con ella, era una relación paterno-filial. Un día me contó lo de su embarazo y le pregunté si quería tenerlo y si tenía dinero". Fue entonces cuando Navarro le propuso hablar con Antena 3 para crear un programa sobre todo lo relacionado con el embarazo con ella de protagonista. Sin embargo, todo se fue al traste cuando Navarro se cruzó por la calle con la portada de una famosa revista en la que Ivonne daba la noticia de su estado de buena esperanza.

A partir de entonces, el presentador no arrojó demasiados datos que no conozcamos ya y dejó otros sin resolver. "Cuántos capones se ha llevado de todos por no hacerse la prueba de paternidad", dijo Eva Zaldívar, su expareja y madre de su hija Andrea Navarro, responsable de pedir la prueba de paternidad a través de un detective privado. Pero el Supremo tumbó su demanda el pasado mes de marzo. Precisamente, es lo que muchos siguen preguntándose: ¿Por qué no se hizo la prueba de paternidad? "Yo pensé en aquel instante que era ella quien tenía que demostrar que yo era el padre. Cuando llegué al juicio no presentó pruebas. No me la hice porque aportó datos nuevos que yo sabía que eran falsos. Pensé en la presunción de inocencia". A pesar de todo, sabe que él mismo es culpable de un error que le lleva pesando años. "Si no te haces la prueba y hay otras pruebas en contra, se te atribuye la paternidad".

Un lío que comenzó con un 'whastapp'

Dos años después de la sentencia, Alejandro, el hijo de ambos, se puso en contacto con Pepe Navarro para hablar con su padre y para sorpresa del presentador, resultó que el joven era amigo de Marlo, su hijo de la misma edad. Los progenitores trataron de aclarar de una vez por todas la situación y Pepe accedió a hacerse la prueba de paternidad. Pero pasó un largo periodo de tiempo en el que no consiguieron ponerse de acuerdo, entre líos de exámenes de Alejandro, la muerte del hermano de Ivonne y las visitas de ésta a los platós de televisión.

Algo cambió cuando durante una cena amistosa de Pepe e Ivonne, el presentador se dio cuenta de que había desaparecido su servilleta. A los días entendió que, siempre según su versión, Ivonne la había utilizado para hacer la prueba a sus espaldas y ante el resultado negativo, se echó para atrás.

Navarro no quiso entrar en detalles sobre la prueba de ADN que su hija Andrea encargó después de contratar a un detective privado. Según él, aquella obtención de pruebas era legal, pero según los abogados de Ivonne, conseguir el ADN sin el consentimiento de un tutor legal vulnera los derechos de menor. "La prueba se hizo con todo el rigor. Un profesional que sigue las normas lleva el tenedor a un especialista que no sabe de quién es. Mi hija tiene conversaciones con el chaval y no son agradables. Quiere saber quién es su familia y quién no".

A pesar de la sentencia del Supremo, Pepe Navarro y su familia siguen buscando vías para demostrar que no es el padre de Alejandro. "Me equivoqué y es un error que hay que corregir porque todos sufrimos. No sólo es el hecho de que se me adjudique una paternidad, es la persecución pública de una persona. No hay ninguna madre coraje, es mentira. Nos hemos equivocado ella y yo: ella poniendo la demanda sin conocimiento y yo por no hacerme la prueba".