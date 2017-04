Ha empezado movidita la nueva edición de Supervivientes. Los primeros días han dejado algunos de los momentos más sonrojantes que se han vivido en la historia del concurso de supervivencia con Gloria Camila y Alba Carrillo llegando a las manos durante una encendida discusión o la guerra de insultos protagonizada por Laura Matamoros y la italiana Paola Caruso. Después de las penalizaciones y las llamadas de atención de la organización, las aguas se han calmado y la gala del jueves fue mucho más relajada que la anterior.

Una noche que tuvo como protagonista a Bigote Arrocet, novio de María Teresa Campos, al que no se le nota demasiado cómodo en su participación en el reality y que parece haber ido únicamente a cobrar el suculento cheque que le habrán ofrecido. Prefiere no implicarse con sus compañeros y su aventura se basa en deambular de la playa a la esterilla. Jorge Javier Vázquez, absorto ante la desidia del humorista, le preguntó si tenía algún problema con su estancia en Honduras. A pesar de las negativas iniciales, Bigote terminó acusando al concurso de "limitar demasiado los movimientos en la isla" y ser "demasiado fácil" con respecto a su anterior participación en La isla de los famosos de Antena 3 tv. El resto de concursantes, liderados por Leticia Sabater, le acusaron de vago: "Claro, sin hacer nada el concurso es muy fácil. Pero esto es durísimo y pasamos mucha hambre".

La organización del concurso no pasó por alto la acusación del novio de Teresa Campos y decidió penalizar sus palabras. Durante toda la semana, y hasta nuevo aviso, los supervivientes con los que convive, solo podrán alimentarse con lo que él consiga. Una sanción que no hizo inmutar a Bigote, que aceptó con una sonrisa. Viendo el desinterés, el presentador comunicó al concursante que podía abandonar la isla en cualquier momento y que la organización le daba permiso para hacerlo sin ser penalizado. Finalmente, Bigote aceptó seguir en el concurso a pesar de ponerse en contra al resto de sus compañeros.

Especialmente difícil está siendo su convivencia con Gloria Camila, la hija de Rocío Jurado. Después de la bochornosa discusión con Alba Carrillo, la joven fue castigada y tuvo que dejar la zona Tierra de nadie para trasladarse al Infierno, grupo en el que se encuentra Bigote. El humorista ha evitado durante toda la semana tener contacto con Gloria debido al rivalidad que mantiene durante años con María Teresa Campos y Terelu Campos por su amistad con su hermana Rocío Carrasco: "No me caen bien ninguna de las dos. Mi hermana dice que son su hermana y madre adoptiva. Parece que le han dicho a Bigote: 'No hables con esta niña. Me ignora, no me mira, ni me saluda.'", dijo Gloria a Leticia Sabater.

Pero no han sido las únicas palabras que ha dedicado a su hermana: "No sé que le pasa con nosotros. Nunca le hemos caído bien. Como fue la hija única durante mucho tiempo le jodió cuando llegamos nosotros. Cuando mi madre murió sacó su verdadera cara. Dejó de hablarnos. (...) Dejé de echarla de menos hace muchos años, no sufrí por ello, para nada. Supongo que no nos aceptaba como hermanos".

Bigote no fue el único sancionado de la noche. Durante la revisión de las pertenencias de los concursantes encontraron un chisquero -objeto para hacer fuego- en la bolsa de Juan Miguel. Aunque el peluquero intentó rehuir su responsabilidad argumentando que se lo regalaron como talismán y no sabía de su utilidad, finalmente terminó reconociendo que sabía que estaba prohibido pero que no lo había usado durante el concurso. La organización repitió la sanción con Juan Miguel y su equipo, que esta semana convivirá en Tierra de nadie, solo podrá alimentarse con lo que él consiga recolectar.

Paola, la primera zombie de Supervivientes

Las nominadas de la semana eran Laura Matamoros, Paola Caruso, Janet Capdevila y Leticia Sabater. Los espectadores con sus votos decidieron que la italina Paola se convirtiera en la primera expulsada de edición. Sin embargo, como es habitual en Supervivientes, los eliminados no vuelven a España y son desterrados a una zona alejada de sus compañeros donde deben sobrevivir en soledad. Este año, han dado una nueva vuelta de tuerca a las reglas del concurso y los expulsados se convertirán en zombies y vivirán en una plataforma sobre el mar llamada La zona muerta, desde donde divisarán al resto de sus concursantes, aunque no podrán hablar con ellos y deberán robar comida para sobrevivir.