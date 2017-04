Maggie Civantos sobre su visita a 'El Hormiguero': "Me sentí ofendida por Pablo Motos"

Esta semana, Pablo Motos ha vuelto a ser el blanco de las críticas en las redes sociales después de la visita de las actrices que protagonizan la serie Las chicas del cable. Una entrevista que muchos calificaron de "machista". "Enseguida hablamos de la serie, pero estábamos discutiendo en el pasillo una cosa y os la quiero preguntar así de sopetón. Es una pregunta que todo el mundo se hace a sí mismo por lo visto sobre las chicas. ¿Vosotras sabéis bailar reggaetón?", preguntó a las invitadas que miraron sorprendidas al presentador.

La actriz Maggie Civantos contestó con humor: "Todo el mundo debe bailar reggaetón, es bueno para la salud". Fue entonces cuando Pablo pronunció la frase más criticada por las redes: "Ahora mismo las chicas se dividen entre las que saben perrear y las que no saben perrear". La actriz, con cara de situación, intentó salir del paso: "Pero los hombres también, no es una cuestión de género". Él insistió: "¿Tú perreas?".

Días después de la polémica entrevista, Maggie Civantos se pronunció sobre el tema durante la presentación de la serie de Netflix. Cuando le preguntó Ecoteuve sobre si se sintieron ofendidas durante su visita a El Hormiguero, la actriz contestó: "Sí, un poco, me pareció...(se lo piensa unos instantes) sí. Me hubiese gustado haber dicho otras cosas. Pero no me parece que Pablo Motos sea una excepción en la sociedad. Esto lo sufrimos constantemente en otros programas de televisión. No es culpa de Pablo, simplemente creo que es un reflejo de la realidad, de lo que vivo en mi día a día. Y no es culparlo, es un tío fantástico, pero hizo los comentarios que escuchamos todos los días en la barra del bar, en cualquier sitio. Estos son micromachismos que al final se están convirtiendo en macro porque tenemos puesta la lupa sobre ello afortunadamente. Creo que hay que luchar, pero sin acritud ninguna, sin violencia, sino desde el amor para cambiar las conciencias y romper con los tópicos".