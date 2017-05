Duro enfrentamiento de Rosa Benito y Antonio David contra Jesús Mariñas en 'Conexión Honduras'

Gloria Camila Ortega se ha convertido en la revelación de esta edición de Supervivientes. En una conversación con Leticia Sabater, la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano contó que Jesús Mariñas "le cae como el culo" por los continuos desprecios de éste hacia su familia en televisión. La contestación del periodista no tardó en llegar, ya que se encontraba este domingo en el plató de Conexión Honduras. "A Rocío Jurado estos niños le hicieron la vida a cuadros hasta el punto de que José Fernando estuvo en cinco cuarteles reformatorios", dijo Mariñas en referencia a Gloria Camila y su hermano.

La conversación no gustó nada a algunos presentes en el debate, como Rosa Benito, que empezó a alzar la voz reprochándole que se hablara de una persona que no está concursando en el reality. Fue entonces cuando Antonio David Flores se levantó enfadado para enfrentarse a Mariñas. "De la misma forma que se respeta a la familia de las Campos y se pide que no se hable de ellas porque María Teresa Campos no está aquí, José Fernando no está aquí, así que un punto en la boca", gritó el exmarido de Rocío Carrasco arrancando el aplauso del público.

A pesar de que la presentadora Sandra Barneda le dio la razón a Antonio David, Mariñas siguió en sus trece hasta que puso a Benito y Flores en su contra, y eso que se llevan mal. Rosa también se puso de pie para poner fin al tema: "No hables más de José Fernando que no está concursando". Antonio David quiso quitarle hierro al asunto con una broma hacia su "enemiga" Rosa: "El primero que se ha levantado ha sido yo, así que no copies".