Belén Esteban abandona el plató de 'Sálvame' después de que Paz Padilla la llame "tonta"

Nueva pelea en el plató de Sálvame que deja al descubierto la tensión entre Paz Padilla y algunos de los colaboradores. Ocurrió este lunes, cuando Amador Mohedano envió un mensaje a la dirección del programa y Paz no acababa de entender qué decía. Belén Esteban le dijo que era un mensaje de Amador y la presentadora le contestó: "A ver quilla, ¿tú eres tonta? Pues claro que sé qué ha escrito un mensaje". Podría parecer una tontería, pero a su compañera no le sentó nada bien.

"A mí, lo primero, tonta no me llamas. Porque yo a ti nunca te he llamado tonta", le dijo Belén. La presentadora se excusó en que tan sólo era una forma de hablar y que esa tarde estaba alterada. "Es que ya te pasas, eres la presentadora. Siempre igual, aguantando las tonterías", le contestó y abandonó el plató de Telecinco.

Paz trató de poner calma diciéndole que se fuera a beber agua, pero Belén ya estaba encendida. "No me voy a beber agua. Me salgo por no decirte una fresca. Llega un momento en que ya cansas con tus tonterías. Igual que le tenemos respeto, que respete ella a todos", a lo que la presentadora sólo pudo decir "qué desagradable".