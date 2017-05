El cantante Antonio Orozco abrió las puertas de su casa en Sitges para recibir a Bertín Osborne y protagonizar la nueva entrega de Mi casa es la tuya.Una sincera charla en la que el coach de La Voz Kids repasó algunos de los acontecimientos más importantes de su vida, su ascendente trayectoria profesional y su duro camino hacia el estrellato.

"La primera vez que perdí todo fue cuando decidí dedicarme a la música. Y la segunda vez lo volví a perder todo en 2007. Las dos veces ha sido de la mano de mi mejor amigo", confesó Orozco ante Bertín sin querer entrar en más detalles. "De esto nunca he hablado y es posible que mi familia se esté enterando ahora", dijo en referencia al duro camino que ha tenido que recorrer para llegar a triunfar en el mundo de la música tras años grabando maquetas y recorriéndose todas las casas discográficas.

Su suerte cambió cuando en el estudio de Vicente Castro le presentaron a Pepe Rosero, de la casa discográfica Horus, que escuchó sus maquetas y le gustaron tanto que decidió trabajar con él: "Me preguntó qué necesitaba y yo le dije simplemente que si le gustaba, nos dejase hacerlo todo a nosotros. (…) ¡9.500 euros costó el primer álbum! Yo cogía el teléfono, me presentaba como Carlos del Sol y llamaba a las emisoras de radio presentándome a mí mismo. Y luego mi madre era promotora oficial en los supermercados", dijo entre risas.

Aunque se sabe poco de su vida privada, el cantante confesó detalles desconocidos hasta ahora: "Mi madre quería tener una niña. Y fíjate si tenía ganas que de pequeño me vestía de niña, me ponía coleta… Siempre me ha llamado Manuela". "¡Tú sabes lo mono que estaba! Y de gitana. Y a mis nietos también los he vestido", confesó su madre durante el programa. "Mi madre no necesitaría trabajar. Limpia en una casa. Y por más que intento convencerla, no quiere dejarlo. No deja de trabajar para que no se me olvide lo que es levantarse a las 7 de la mañana para trabajar". Además, Orozco también tuvo unas emocionantes palabras para su hijo Jan: "Ni el desastre amoroso más profundo me ha hecho tanto daño como estar separado un mes de mi hijo".