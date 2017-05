Un sindicato catalán denuncia a Jordi Cruz ('Masterchef') ante la Inspección de Trabajo

El Sindicato Catalán Intersindical presentó esta semana una denuncia ante la Inspección de Trabajo para que se compruebe si los cocineros aprendices que tiene el chef Jordi Cruz (Masterchef) en su cocina están realizando tareas que deberían corresponder a trabajadores contratados.

El sindicato realizó la denuncia tras escuchar las controvertidas palabras del chef en una entrevista: "Un restaurante Michelin es un negocio que, si toda la gente en cocina estuviera en plantilla, no sería viable. Tener aprendices no significa que me quiera ahorrar costes de personal, sino que para ofrecer un servicio de excelencia necesito muchas manos. Podría tener solo a 12 cocineros contratados y el servicio sería excelente, pero si puedo tener a 20, será incluso mejor. Las dos partes ganan. Es un 'tú me das tus manos y yo te enseño'".

El objetivo del sindicato es aclarar si se está llevando a cabo una relación laboral fraudulenta, conocer las condiciones en las que están aprendiendo los jóvenes estudiantes y saber si se están respetando las condiciones del convenio que firmó el chef con las escuelas de cocina. El sindicato sostiene que en el caso de que el restaurante haya establecido una "relación laboral encubierta" con los aprendices, la empresa debería de contratarles y pagar por ellos los impuestos que correspondan.

Debido a la gran repercusión que tuvieron sus palabras en algunos medios de comunicación, el chef tuvo que dar la cara y explicar sus palabras en Al Rojo Vivo: "En mi caso, tengo 14 cocineros contratados para dar de comer a 50 personas. Sobradamente tengo gente para dar de comer. Si encima tengo a unos aprendices que me echan una mano y puedo complicar un poco más mi oferta, quizá lo pueda hacer, pero si no los tengo puedo hacer mi trabajo perfectamente y sin utilizar a nadie como mano de obra y sin cobrar. Aprendes de los mejores en un ambiente real, no te está costando un duro y te dan alojamiento y comida. Es un privilegio".