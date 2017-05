Alba Carrillo es una de las protagonistas indiscutibles de esta edición de Supervivientes, pero las continuas peleas, en las que también se ve implicada su madre Lucía Pariente, han podido con sus nervios. Son muchos los que piensan tanto dentro como fuera del programa que la madre es una terrible influencia para el concurso de la hija, que ya no toma ni una sola decisión sin ella. El último desencuentro se vivió en la gala de este jueves durante una pausa en publicidad y ha puesto punto final a la participación de ambas. Todo empezó cuando Alba le echó en cara a Laura Matamoros vender su vida y la de su familia a la prensa, algo que hizo perder la paciencia de la joven después de varias discusiones. "La única que vendes eres tú, que vendes hasta como follas", le gritó a Laura a Alba. Después de la escena, madre e hija -que no saben actuar la una sin la otra- se levantaron y abandonaron La Palapa.

Antes de resolverse la expulsión, la organización del programa era consciente del problema que se le vendría encima si Alba ponía fin a su participación en el concurso. Primero llegó el enfado de Jorge Javier Vázquez ante la negativa de ambas de regresar. "¿Sabéis qué, chatas? Me estoy cabreando muchísimo. Con un mínimo de educación, deberías girarte y dirigirte a la cámara", les gritó. El comentario brusco dio paso a un presentador amable que trató de hacer entrar en razón a Alba, pero ella estaba fuera de sus casillas: "No puedo más, estoy hasta las narices de oír cosas que no son. Esta gente no me conoce de nada; me voy a hacer mi vida normal, que yo no necesito esta mierda".

Lucía no regresó, porque además de resultar expulsada, decidió no someterse al televoto y abandonar sin batirse contra Paola. Llegados a este punto, cada vez estaba más claro que la madre de Alba sólo ha sido un lastre para su hija y ha condicionado su concurso, pero la dependencia de Carrillo por su madre llega a resultar inquietante.

Muy desesperante fue la insistencia del Jorge Javier para convencer a Alba de que se quedara, que ocupó más de media hora de gala. "Voy a saltarme las reglas del concurso. No creo que tu madre haya ido buena influencia y su abandono es lo mejor que te podría haber pasado. No cometas el error de subirte al avión, si abandonas me voy a ir a casa jodido por haber fracasado". Vázquez rompió las normas dejando que Almudena, prima de la modelo, tratara de persuadirla en directo, pero tampoco funcionó, Alba sólo se quería ir con su madre. A la desesperada, el presentador le hizo saber que habían llegado mensajes de apoyo de su representante, de Sandra Barneda y hasta de la mismísima María Teresa Campos. Nada hizo cambiar de idea a Alba y el tema se alargó tanto, que al final de la gala el espectador ya no sabía nada de ella, sólo que la situación se resolverá el próximo domingo en Conexión Honduras.

Indignación en Twitter

Semejante trato de favor no fue pasado por alto por los espectadores del programa. El intento desesperado del programa de que su concursante estrella permanezca en el programa sólo consiguió enfadar al público, que se hartó de lo que estaba ocurriendo.

Se pueden pegar media hora suplicando a Alba Carrillo para que se quede pero ahora no pueden discutir porque van mal de tiempo #SVGala3 — Apnita (@Apnita_) May 4, 2017

#SVGala3 A la vuelta de publicidad: "Alba, manifestaciones en Madrid para que te quedes" pic.twitter.com/TotrGXYaLf — Señorita Pons (@elenapons) May 4, 2017

21 días intentando convencer a Alba Carrillo que se quede #SVGala3 pic.twitter.com/iVK8iW67K0 — Manelvideoblogs (@manelvideoblogs) May 4, 2017

Hola @policia se podría considerar lo que esta haciendo @Supervivientes con Alba Carrillo un secuestro? PREGUNTO #SVGala3 — Gon (@Rocket894) May 4, 2017

El equipo de 'Supervivientes' a Alba Carrillo durante la publi. #SVGala3 pic.twitter.com/fWOfMIelqZ — Sergio López (@SergioScrat) May 4, 2017

#SVGala3 A alguno os escuece que el programa se haya rebajado ante Alba Carrillo porque es el fichaje y la protagonista de la edición. pic.twitter.com/x4POgGNbvX — Destroyer Fernández (@YYoMeLoTrago) May 4, 2017