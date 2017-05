El último invento extraño de Sonia Monroy que tiene "más de 500.000 seguidores"

Sonia Monroy no cesa en su empeño de convertirse en una actriz de éxito. Talento para interpretación no tiene, pero ganas no le faltan y por ello se apunta orgullosa a cualquier proyecto que le ofrecen, en su mayoría de escasa calidad. Después de protagonizar varias películas y series, ahora se ha embarcado en un esperpéntico experimento: la primera telenovela interactiva en directo en Facebook, con el título El hogar es donde está la casa.

La explosiva actriz se muestra contenta con la oportunidad que le han dado: "Estoy muy feliz de protagonizar la primera telenovela interactiva. Pronto galardonada por sus más de 500.000 seguidores en directo.Y seguimos arrasando. Quiero agradecer a la increíble productora americana, y en especial a la directora, por elegirme como una de sus protagonistas. Es un lujo trabajar con ellos y con mis compañeros en el rodaje (…) ¿Quieres ver esta divertida parodia de las telenovelas? Por fin podréis verme en mi faceta como actriz cómica".

Un innovador formato que consiste en emitir en directo una ficción en la que los espectadores pueden ir decidiendo el camino que toma la trama. La telenovela se va desarrollando como si de un teatro se tratase, se interrumpe cada cierto tiempo y propone una pregunta a los espectadores. A través de Facebook pueden votar y dictaminar el siguiente movimiento de personajes. Eso sí, lo original de la propuesta se ve enturbiado por la cutrez que rezuma la puesta en escena.