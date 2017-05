La prensa y los eurofans no se lo están poniendo nada fácil a Manel Navarro. Después de su polémica elección como representante de España en Eurovisión -en una gala donde fue acusado de enchufismo por su relación personal con un miembro del jurado- el artista se ha subido por primera vez al escenario en Kiev (Ucrania) donde el próximo 13 de abril se celebrará la gala. Un primer ensayo que servía para probar los efectos con los que pretende sorprender a los espectadores y que acompañaran a su canción Do it for your lover.

Una puesta en escena muy colorida con amaneceres, referencias al surf, a la playa, intentando trasladar su actuación a un lugar paradisíaco. Sobre la pantalla se proyectan tablas de surf, en las que el juego de cámaras consigue que parezca que los músicos y Manel están subidos sobre ellas. A pesar de que el cantante se ha mantenido fiel al estilo que ha mostrado desde que empezó su carrera eurovisiva, parece que los eurofans y la prensa especializada siguen aceptar la participación del joven en el festival.

El portal eurovision-spain.com han criticado los continuos fallos de realización, la falta de energía y poca explotación de los recursos que ofrece el escenario. Aún así aseguran que lo mejor de la actuación es el propio Manel. Por su parte, Julio Varela, de TVE aseguró que no hay que alarmarse, y que se trata de una primera prueba. Hay que pulir los detalles de la actuación y mejorar los fallos que se hayan apreciado o que hayan impedido un ensayo redondo. Además, explicó que notó al artista y su banda especialmente nerviosos.

La prensa internacional tampoco ha tenido piedad con la actuación del artista, que acusan a su actuación de fría, poco competitiva y necesitada de fuerza y energía. De hecho, vaticinan directamente una última posición para España en el festival.

Las opiniones en las redes sociales también han sido muy duras, sin embargo en cantante sigue dispuesto a dejar huella en Kiev: "Hola chicos, gracias por vuestros comentarios, ¡hoy ha sido solo el primer ensayo! ¡Seguiremos trabajando para mejorar algunos detalles!", escribió a sus seguidores.