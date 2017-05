Kiko Matamoros estalla contra Lucía Pariente: "No necesito cuatro horas para despiezarte"

Las imágenes inéditas del pasado jueves emitidas en Supervivientes: Conexión Honduras han encendido Telecinco. Mientras Jorge Javier intentaba convencer a Alba Carrillo de que no abandonara el concurso, una cámara grababa la reacción de su madre Lucía Pariente y sus palabras dirigidas directamente a Laura Matamoros tras la pelea en la Palapa: "Ya le gustaría a esta perra, guarra y asquerosa tener las responsabilidades que tiene mi hija. Debería leer más libros en lugar de estar de discoteca en discoteca, a ver si ahora lo emiten para que su padre pueda darme hasta en el cielo de la boca". Pues bien, la reacción de Kiko Matamoros no se ha hecho esperar.

Este lunes en Sálvame, Matamoros no esperó a tenerla delante en un plató y aprovechó para defender a Laura. "Mi hija lleva trabajando duro desde los 18 años de camarera en Londres, arreglando camas en un hotel, estudiando idiomas, buscándose la vida con honestidad, con mayor o menor acierto... Como la mayoría de los españoles y la gente de su generación", comenzó diciendo. "Tu hija (Alba) es la campeona de España de subir por la cucaña, es la trepa número 1 que ha hecho de su relación con los famosos una profesión. Famosos a los que luego ha difamado, calumniado e injuriado. Eso sí que me daría asco y vergüenza de mi hija, que lo ha podido hacer y no lo ha hecho. Los currículum son muy diferentes, afortunadamente".

El enfado del colaborador con Lucía Pariente y Alba Carrillo es monumental y antes de empezar el concurso aseguró tenerlas caladas. "Su madre (Marian Flores) ha tenido el respeto por su hija de no alentarla para que participara en cosas parecidas. No eres quién para hablar así ni de mi hija ni de nadie. Mi hija ha sido muy prudente porque la información que tiene ella, la tengo yo. Ten cuidadito". Laura es una de las mejores amigas de Marta Castro, la mujer de Fonsi Nieto y tiene "información muy importante" que afectaría de mala manera a ambas.

Kiko sentenció con palabras muy duras: "No necesito cuatro horas para despiezarte. He visto perros callejeros tratar mejor a sus crías que tí a tu hija. La madre ha hecho negocio de que a su hija le den palos".