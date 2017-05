Monumental bronca de Eva González y Jordi Cruz por la mayor ofensa a 'MasterChef'

Nueva edición de MasterChef en TVE, con nuevas muestras de talento y también competitividad entre sus concursantes. El momento más polémico de la noche del domingo lo vivió Elena, líder del equipo rojo y policía de profesión, y Adrián, que finalmente fue el expulsado en el programa de esta semana.

El lugar era el restaurante ganador de tres estrellas Michelín, el Azurmendi de Eneko Atxa, y el plato protagonista las patatas soufflé que suponían el centro de la prueba del equipo de Elena. El propio juez Jordi Cruz preguntó al equipo si llevaba las patatas necesarias para la preparación, recibiendo una respuesta afirmativa.

Lo que pasó a continuación mereció la intervención de Eva González, la presentadora de MasterChef, que normalmente no se mete en las polémicas entre concursante y jueces. Y es que, en efecto, faltaban las patatas en muchos de los platos...

Molesta con la presentación de los platos, con este inaudito error de bulto, la sevillana dijo a Jordi Cruz, uno de los jueces, que aquello simplemente "no se podía servir así". "Primera vez que tengo que entrar en cocinas, y que sea en un restaurante tres estrellas Michelín...", dijo furiosa.

La bronca de Cruz no se hizo esperar. "Capitana, imagínate una mesa con seis personas, que de la casualidad de que ser inspectores de la Guía Michelín, pidan el mismo plato, y unos tengan patatas soufflé y otros no". "Os he preguntado si todos llevaban patatas, y que no haya exigencia ni rigor en un plato puede hacer peligrar el trabajo de todo un año. Puede hacer que un cocinero no gane una tercera estrella, o incluso la pierda", continuó.

Elena, capitana del equipo, se mostró extrañada por el fallo en un principio. Ella estaba segura de que había patatas, que incluso había manchas de ellas sobre el plato, pero alguien las había quitado. "Tío, lo han quitado. Han quitado las patatas", dijo al resto de integrantes, que le dieron la razón. El drama no había hecho más que empezar...

Molesto tras las acusaciones, que sugerían una posible manipulación, Jordi Cruz fue más duro todavía con los concursantes, sintiéndose acusado de haber retirado él mismo las patatas. "Habéis dicho que hemos quitados las patatas como para tener una excusa para abroncaros. Vamos a ver, ¿quién os pensáis que ha quitado las patatas? ¿Yo?"

"Si tenéis valor, me digáis qué es lo que gano yo con esa acción", dijo muy ofendido, y subrayó que el jurado solo se preocupa de que los platos salgan y de, precisamente, hacer quedar lo mejor posible a los concursantes. "No solo me ofende, sino que me parece una falta de autocrítica. El error lo habéis cometido vosotros, no me lo he inventado yo", dijo el chef a los alicaídos concursantes.