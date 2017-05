Antonio Orozco confiesa entre lágrimas el drama que vivió mientras grababa 'La Voz Kids'

En aquel día y Solo 5 minutos antes de que supiéramos quien había ganado #lavozkidsfinal nos llegaba la noticia de la muerte de mi hermano y mi mejor amigo, además de mi productor durante 25 anos, Hoy ha nacido una estrella y se llama #Rocio en la música pero a mí aquel día de la final se me apagaron todas .... te hecho de menos Xavi ...

