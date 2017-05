Las continuas críticas hacia Cristina Pedroche han terminado por hartar a la presentadora. Así lo ha hecho saber en su blog de ¡Hola!, donde se ha desahogado con sus seguidores y ha arremetido contra los continuos ataques a los que se ve sometida en las redes sociales. "No entiendo por qué tengo que ser el centro de todas las polémicas. De verdad que no las busco, yo quiero ser feliz, sin meterme con nadie y vivo ajena a todos los malos comentarios. Pero una vez más, me siento atacada y alucino porque a día de hoy, 9 de mayo, se sigue hablando de mis vestidos de Nochevieja y de si enseño o no. ¿Pero esto está pasando? ¿En serio?". La colabora de Zapeando se refiere a la polémica que siempre han suscitado las sugerentes prendas que ha lucido para dar las campanadas de Año Nuevo en Atresmedia y las acusaciones de "denigración a la mujer".

"Ya expliqué mil veces que nadie me ha obligado a ponerme un vestido u otro, así que de verdad, no entiendo esta polémica de nuevo. He dado las campanadas durante tres años y jamás nadie me ha pedido explicaciones del vestido. El primer año, antes de saber que iba a montar toda esta historia, yo mandé un mensaje a mi jefe y le dije: 'Creo que he elegido un vestido que no es lo de siempre, pero es lo que me quiero poner'. A lo que él me contestó: 'Cristina, ponte lo que te de la gana, no me tienes que dar explicaciones'. Entonces, si no tengo que dar explicaciones a mi jefe, ¿por qué tengo que dársela a gente que me insulta y me veja? ¿De verdad soy la única chica de 28 años que se pondría cada uno de los vestidos que me he puesto?", continua la presentadora en su blog personal. Además, avisa que este año volverá a "ponerse lo que quiera" porque le "resbalan" las opiniones de sus detractores: Lo siento, de verdad, soy muy feliz y hago lo que me da la gana y visto como me apetece. Y también de nuevo, lo siento pero este año me volveré a poner lo que quiera. Gracias a todos los que me intentáis defender y apoyáis que sois muchos".

Finalmente, ha aprovechado para contestar a todos los que le acusan de estar en televisión solo por "estar buena": "¿Por qué no me echaron cuando me llamaban 'la ballena de Vallecas'? (…) Por favor, basta ya de tonterías. Elijo mi ropa de igual manera que elijo cómo vivir mi vida".