Este lunes Telecinco estaba de estreno con el programa All you need is love... o no, un nuevo espacio donde el protagonista es el amor y presentado por el polémico publicista Risto Mejide.Una primera entrega en la que diversos invitados se sometieron a cámaras ocultas, citas exprés y reencuentros y declaraciones amorosas. Sin embargo, todo esto quedó enturbiado por un denigrante comentario del presentador hacia Carolina, una de las invitadas, que contó que coge la mano de su amigo cuando ven películas juntos a pesar de no querer tener una relación con él.

"Cuando vemos películas nos cogemos las manos", empezó contando la protagonista de uno de los primeros casos del programa. "A mí me da pena el pobre chaval, porque tenía indicios y veía oportunidades. Lo que estoy pensando no te lo puedo decir, pero esto en mi pueblo tiene un nombre." comentó el presentador ante la atónita mirada de la colaboradora Irene Junquera.Finalmente continuó con su frase: "¡Qué coño! Lo voy a decir: esto es ser una calientapollas", exclamó el catalán, provocando las risas en el plató y entre los colaboradores.

Como es habitual, las redes sociales, siempre al acecho, manifestaron su indignación por el comentario "machista" de Risto. Mientras unos acusaron al presentador de haber "quedado retratado" otros declararon su "asco" hacía ese tipo de comentarios.

Asco al oír como Risto Mejide llama con impunidad y entre aplausos "calientapollas" a una chica solo porque trata con afecto a un amigo. — Lucrecia Masserani (@LucreciaMassera) May 8, 2017

Que haya gente joven dándole la razón a Risto y aplaudiendole me da entre asco y pena #AllYouNeed1 — Adolfo Amaya Brenes (@adolfo_amaya) May 8, 2017