Jorge Javier se enfrenta a Lucía Pariente: "Sois dos pandilleras y sabéis cómo hacer daño"

Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo, ya ha aterrizado en España, y este martes pisó por primera vez el plató de Supervivientes tras abandonar el concurso a raíz de una fuerte discusión con Laura Matamoros. Un acalorado enfrentamiento que terminó con amenazas de abandono de madre e hija a la organización del concurso. Finalmente, Lucía cumplió su advertencia y abandonó la isla y Alba Carrillo decidió continuar su estancia concursando sin la presión e influencia de su progenitora.

Durante las primeras semanas de concurso pudimos ver a una Lucía Pariente altiva y sobreprotectora con su hija. Un lobo que llegó a España convertido en cordero, y como tal se mostró en su enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez. Sorprendió lo "rota y hundida" que llegó la concursante al plató, admitiendo su derrota y pidiendo perdón. Una imagen muy diferente a la mujer fuerte que ha mostrado en Honduras. "No me hagas esto que te tengo que sujetar la mirada y no tengo fuerzas. Rellena el silencio, rellena el silencio", fue lo primero que dijo al presentador mientras le miraba fijamente a los ojos.

Lucía no estuvo dispuesta a responder ninguna pregunta relacionada con su hija hasta "no ver casos concretos", pero Jorge Javier insistió con el tema y le preguntó si sentía que su presencia en el concurso había perjudicado a Alba y su relación con el resto de concursantes: "Si soy sincera, he sido un líquido conductor. Durante todo el concurso, cosa que he dicho, cosa que se ha vuelto en su contra" y aseguró que para su hija también había sido muy cómodo "tener un culpable".

Con respecto a su relación con Gloria Camila, hija de José Ortega Cano, Lucía se mostró más tensa y sin ganas de avivar la polémica: "Tiene una boca muy suelta y de hecho, cuando Kiko y ella hablaban en la distancia le decía: 'Ponles a todos en su sitio, tú sabes cómo hacerlo'". El presentador la interrumpió: "Hablando de bocas sueltas, me ha sorprendido vuestro vocabulario tabernario.(...) Sois dos pandilleras del vocabulario y sabéis cómo hacer daño". La entrevistada volvió a mostrarse prudente: "Todo el mundo tiene muchos matices y muchos colores. No somos robots, somos personas y nos acaloramos. No somos distintas del resto de la humanidad".

Sobre los insultos que profirió sobre la hija de Kiko Matamoros, aseguró que habían sido fruto de un momento de enfado: "No pienso que sea ni perra, ni guarra, pero sí que tiene una defensa de cuatro horas en Sálvame". Pidió perdón a su padre, que se encontraba en el plató. "En nombre de mi hija acepto ese perdón y lo agradezco. Pero en mi nombre te diré que no tienes ni idea de la vida de mi hija, y a mí me gusta más la vida que ha tenido mi hija, que la vida que ha tenido la tuya. Yo a mi hija siempre le he dado la libertad para que hiciera de su capa un sayo", contestó el colaborador satisfecho con el perdón.

Durante los últimos minutos de entrevista, Jorge Javier le preguntó sobre su vida tras finalizar el concurso y sobre su reencuentro con su marido, del que aseguró no haber estado enamorada. Ella fue muy clara: "Una vida corriente. Lo primero que diré a mi marido será que me prepare un café. Nosotros nos decimos te quiero con dos tazas de café con su dosis justa de azúcar". "Os habéis quedado sin crédito. ¿Eres consciente de que mucha gente os está viendo como dos zumbadas?, terminó el presentador ante una Lucía descompuesta a punto de romper a llorar. "Lo entiendo y lo acepto", contestó la madre de Alba.