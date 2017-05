Paz Vega sobre sus desnudos: "Mi padre abandonó el cine durante 'Lucía y el sexo'"

Bertín Osborne decidió inaugurar este miércoles la temporada de piscina en su chalet de Madrid en el programa Mi casa es la tuya. Para ello invitó a los actores Jesús Castro y Paz Vega, protagonistas de la nueva serie de Telecinco, Perdóname, Señor.

Paz Vega repasó su infancia en el barrio sevillano de Triana, donde descubrió su vocación artística con apenas 15 años, sus inicios en la profesión en una escuela de teatro en Sevilla y cómo vivió la dura decisión de hacer las maletas y trasladarse a Madrid para probar suerte como actriz. Además, recordó cómo le acompañó la fortuna tanto en televisión como integrante del reparto de la exitosa serie 7 vidas, como en el cine, donde gracias a su actuación en Lucía y el sexo logró ganar en 2002 el Goya a Mejor Actriz Revelación.

El estreno de la película fue todo un acontecimiento en el que Paz reunió a su familia en el cine donde tenía lugar el evento y terminó confesando que su padre se marchó de la sala incapaz de terminar de ver la cinta. Su hermana pasó toda la película tapándose los ojos y quien mantuvo mejor la compostura fue su abuelo, que entendió la película y estaba orgulloso de cómo actuaba "la niña". "No tengo moral cuando estoy actuando. Me desdoblo. Es como que soy otra. Así hago de todo, como desnudarme. Tuve miedo de que me encasillaran. Me entró la idea de que no quería enseñar más el pechoy no me quería desnudar y empecé a cuidar eso mucho. Pese a ello, yo a la película le tengo muchísimo cariño. El tiempo me ha hecho quererla más", comentó a Bertín.

Sobre su aterrizaje en Hollywood la actriz se sinceró sobre lo difícil que fue adaptarse al idioma: "Una amiga y productora me dijo que había un director norteamericano que buscaba una actriz latina y pensaba que yo podía ser perfecta para el papel. Yo no sabía nada de inglés cuando me fui a EEUU y ella me dijo que me buscaba un profesor y hacíamos un vídeo para enviarlo. Poco después, me dijo que el director quería verme en persona en Los Ángeles y este me hizo hacer una prueba de 5 horas con una intérprete. A los días me llamaron y me dijeron que el papel era para mí. Yo no sé cómo ese hombre confió en mí para un protagónico en el que tenía que hablar inglés" dijo entre risas sobre su papel en la película Spanglish.

Por su parte, el actor Jesús Castro llegó a casa de Bertín directo a la cocina para preparar la comida. Jesús contó a Paz y Bertín que quería ser futbolista y que nunca se había planteado dedicarse al mundo de la interpretación. También recordó cómo superó el casting de la exitosa producción de Telecinco Cinema que lo lanzó a la fama y donde fue seleccionado entre más de 5.000 jóvenes de toda Andalucía.