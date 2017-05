Bigote Arrocet despierta de su letargo en 'Supervivientes' y desafía a Leticia Sabater

Después de unos días de incesante lluvia en Honduras, los concursantes de Supervivientes, más alicaídos de lo habitual, se enfrentaron a la vuelta de Alba Carrillo después de tres días relajada en un hotel decidiendo su continuación en el concurso de supervivencia. La modelo no fue muy bien recibida por sus compañeros, que calificaron de "injusto" su retorno. "Hemos estado aquí dejándonos el lomo haciendo una nueva caseta para que ahora venga ella. Después de las dos noches de lluvia que hemos pasado no es justo", dijo un resignado Kiko Jiménez, novio de Gloria Camila. Al ser preguntada por Jorge Javier Vázquez la ex de Feliciano López comentó: "La vuelta ha sido tal y como la imaginaba".

Sorprendió lo relajada y discreta que se mostró Alba durante toda la gala, teniendo en cuenta el show que montaron su madre y ella la semana anterior. Parece que la modelo no está dispuesta a volver a discutir con sus compañeros y apenas la escuchamos hablar durante las cuatro horas de programa. Aún así, tuvo una pequeña trifulca con Leticia Sabater a raíz de unos comentarios que realizó sobre la cantante: "Ayer cuando volví (del hotel donde estuvo tres días) me habló y hoy ni me mira. Tiene la cabeza igual que los ojos, dando vueltas", comentó con sorna durante una conversación con el peluquero Juan Miguel. Leticia no se tomó bien el apunte de su compañera y le acusó de "vivir de sus novios": "Yo no soy famosa por mi estrabismo, sino por los años que llevo trabajando". Para más inri, ahora deberán convivir juntas en el mismo grupo, tras el traspaso de la modelo al grupo de Leticia, Jose Luis (Masterchef) y Bigote Arrocet. Por lo que los próximos días prometen una convivencia bastante complicada entre las dos.

La pareja formada entre Gloria Camila y Kiko Jiménez fue otra de las grandes protagonistas de la gala. El programa cuestionó la relación de los jóvenes a causa de una discusión en la que el novio amenazó a la hija de Ortega Cano con finiquitar la relación que mantienen desde hace años. "Un noviazgo un tanto extraño, de dos jóvenes que se comportan como un matrimonio de otra época", señaló Jorge Javier. "Cállate", "falso", "protagonista", son algunas de las lindezas que se han dirigido durante esta semana en la isla. Pero lo más polémico de la noche fueron unas declaraciones que fueron tildadas de machistas por las redes sociales y los colaboradores en plató: "Cállate la boca. Porque te lo digo yo,que soy tu novio", fueron las inoportunas palabras de Kiko a Gloria. Finalmente la pareja consiguió limar sus asperezas y pidieron perdón por su comportamiento: "Me arrepiento de mis formas, no me suelo comportar así. Pago mi mal humor con todo el mundo y con quien menos quiero pagarlo es con ella, pero lo he hecho", dijo el concursante.

Bigote Arrocet, ese ente que vaga por la isla sin hacer ruido, decidió despertar de su letargo durante unos minutos para enfrentarse a Leticia Sabater tras la expulsión de Janet Capdevila, que estaba nominada junto a Juan Miguel, Jose Luis e Iván (Mujeres y hombres y viceversa). Según el novio de María Teresa Campos no era justa la expulsión de Janet y apuntó a Leticia como la persona que debía de haber sido eliminada. La cantante no aceptó las palabras del humorista: "No te olvides de que yo no la nominé. Deberías callarte, asqueroso. Que con lo que cobras te tendría que dar vergüenza hacer lo que haces. Que es nada. Que no fuiste capaz ni de darle 3.000 euros a tu hijo". Bigote, consciente de la dirección que estaba tomando la discusión, decidió callar y reír ante los comentarios hirientes de Leticia.

Janet Capdevila y la italiana Paola Caruso se enfrentaron por el puesto en la zona muerta, un espacio reservado para un único concursante expulsado. Los espectadores decidieron que la concursante que debía abandonar el reality definitivamente fuera Janet. Una expulsión merecida debido a la mala estrategia seguida por la concursante, que en lugar de disfrutar de la supervivencia, decidió pasar los días maquinando planes junto a Leticia Sabater para enfrentar a sus compañeros entre sí.