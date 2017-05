Natalia Ferviú se hunde al desvelar su drama familiar en 'Cámbiame'

Tarde complicada para la estilista más joven de Cámbiame. Este jueves, Natalia Ferviú aceptó cambiar la imagen de Gema, una de las participantes del programa, con la que afirmó sentirse muy identificada. Carlota Corredera sentó en el centro del plató a la estilista y le preguntó los motivos de ese feeling con la concursante. Natalia comenzó contando que la joven le había dicho que le pasaba algo similar cuando la veía a ella a través de la televisión: "Hay carencias e inseguridades en las que conectamos, pero también en gustos".

"Entonces existen dos natalias, la guerrera y la frágil. Háblame de la frágil", pidió la presentadora gallega, consiguiendo que la estilista se emocionase. "En realidad no he vivido un drama mayor que el de mucha gente. Yo tengo unos padres que los amo. Mi madre trabaja muchísimo y no anda por casa porque estaba en la oficina con un horario del infierno. Entonces, mi padre enfermó", continuó narrando con lágrimas en los ojos. "A mí me crió mi padre. Es muy duro ver a una persona que está bien, que es alegre. Que entra y que sale. Que hace su vida y que, de repente, se pega épocas en las que no quiere salir de la cama".

Carlota apuntó que la ansiedad es una enfermedad que sufren muchos españoles pero que no se le da visibilidad en los medios: "Ayudas mucho ayudando a la gente hablando desde el dolor. Hay que dar naturalidad a todo". "Un niño no entiende cómo una persona que derrochaba vitalidad, que es un punky de pelo largo, de repente porque fallece mi abuela y cosas de la vida está triste. No quiere salir de la cama y no tiene motivación. Y tú, por más que le animes no sonríe. Mi madre nos ha sacado adelante a todos. Yo a veces he sido injusta con mi madre", confesó completamente rota.