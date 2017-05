A pesar de acabar último, Manel Navarro se ríe de sí mismo en Twitter con su 'gallo'

El candidato español en Eurovisión, Manel Navarro, ha bromeado con el gallo que se le escapó durante su actuación de ayer en Eurovisión, concurso en el que finalizó último, colgando un vídeo de este animal en la red social Twitter.

Navarro ha publicado el vídeo, en el que se ve a un gallo que camina calzado con unas zapatillas deportivas, junto al mensaje: "Aunque se haya colado un invitado no deseado...".

Aunque se haya colado un invitado no deseado... 🙄🙄🙄 pic.twitter.com/eydtmSirai — Manel Navarro Music (@ManelNMusic) 13 de mayo de 2017

El intérprete catalán, de 21 años, apenas logró ayer cinco puntos de los telespectadores del certamen musical. El jurado profesional, que ya había puesto sus notas a todos los participantes hace unos días, durante un ensayo, no le otorgó ni un solo punto.

El representante español ya había comentado a los periodistas lo ocurrido tras su actuación en el Centro Internacional de Exposiciones de Kiev (Ucrania).

"Hemos tenido un compañero, un gallito que ha salido. Es lo que hay. Cosas del directo. No sé por qué ha pasado. La verdad es que cuando he bajado del escenario me he reído por la mala suerte de que me tuviera que pasar hoy", aseguró al respecto.

El incidente durante su actuación ha generado numerosos comentarios y bromas en las redes sociales.