El cantante Manel Navarro se disculpa por su actuación en Eurovisión. El español quedó el último tras su interpretación del tema "Do it for your lover", una criticada actuación en la que no faltó un sonoro gallo y, antes que eso, acusaciones de tongo en la selección del candidato.

En un texto publicado en su cuenta de Twitter oficial, Navarro da las "gracias a todos" por los mensajes de apoyo y las "críticas constructivas". También muestra sentido del humor al alabar "vuestros memes, me he reído mucho, sois unos cracks", y se muestra agradecido por la experiencia.

De vuelta por aquí! 💙 pic.twitter.com/Jcc9An6N3p — Manel Navarro Music (@ManelNMusic) 15 de mayo de 2017



"Eurovisión será para siempre, con sus luces y sus sombras, una de las mejores experiencias de mi vida. He disfrutado trabajando cada minuto de estos meses, he conocido gente maravillosa y he crecido como persona y como artista".

Pero también pide perdón por la decepción de su actuación. "Os pido perdón si os he decepcionado. Os aseguro que más me he decepcionado a mí mismo no dando en el momento más importante una nota que tenía controlada".

Manel acaba su escrito mirando al futuro y esperando que sus fans le sigan acompañando, prometiendo "trabajar duro" por su carrera musical.